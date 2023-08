Jaz u oralnom seksu: Evo zašto ga muškarci pružaju puno manje nego žene

Žene češće pružaju oralni seks nego muškarci, pokazalo je istraživanje. Ova razlika između spolova poznata je kao oralni jaz. No, zašto postoji ovaj rodni jaz? Na koga to utječe? Zašto je to važno? I, možda najvažnije, kako možemo premostiti jaz između oralnog seksa? Mnogi muškarci traže oralni seks, ali ne žele uzvratiti uslugu, a žene su spremnije na spolne odnose kako bi zadovoljile svoje partnere, čak i ako taj čin nije uzvraćen. Ovo je pitanje koje treba riješiti ako želimo postići jednakost zadovoljstava, piše Your Tango.

Što studije otkrivaju o jazu u oralnom seksu? Brojne studije i neformalne ankete govore o disparitetu kada je u pitanju oralni seks u heteroseksualnim vezama. U studiji Canadian Journal of Human Sexuality objavljeno je da više žena (59 posto) nego muškaraca (52 posto) daje oralni seks svojim partnerima. Iako je većina sudionika oralni seks ocijenila kao barem "donekle ugodan", muškarci su znatno češće nego žene izjavili da je oralni seks bio vrlo ugodan (52 posto prema 28 posto). Američka studija pokazala je da su mlade žene sklonije oralnom seksu nego muškarci. Među starijim odraslim osobama, muškarci će češće nego žene prijaviti oralni seks. Ovo je šest razloga zašto postoji jaz u oralnom seksu.

Muškarci daleko više od žena očekuju oralni seks: Istraživanje je pokazalo da mnogi muškarci pružaju manje oralnog seksa nego što dobivaju jer smatraju da je "dužnost žene zadovoljiti svog muškarca". Bezbrojne žene kažu da se od njih očekuje oralni seks, ali šanse da im se usluga uzvrati su u najboljem slučaju male.Tvrde da muškarci to rijetko čine, ali ti muškarci očekuju recipročno oralno zadovoljstvo svaki put kad imaju seks. Ovaj jaz u seksualnim očekivanjima između spolova doprinosi jazu u oralnom seksu. Čini se da su žene manje glasne od muškaraca kada traže da se zadovolje njihove potrebe.

Mediji normaliziraju oralni seks kod žena, ali ne i kod muškaraca: Mediji igraju veliku ulogu u oblikovanju stavova prema seksu. Pornografija i holivudski filmovi također će vjerojatnije prikazati ženu koja pruža oralni seks nego muškarca- Ženski časopisi redovito raspravljaju o savjetima o oralnom seksu koji bi muškarca oduševili, ali šute o tehnikama kojima bi se zadovoljile žene. To je poruka koju su i mladići i djevojke internalizirali: da je oralni seks s muškarcima normalan, dok je oralni seks sa ženama sramotan, tajanstven i nekako seksualniji ili intimniji.

Mitovi o vagini: Postoji nekoliko mitova o ženskim genitalijama koji obeshrabruju muškarce, a žene odvraćaju od oralnog seksa. Ideja da “vagine imaju neugodan miris po ribi”, da je "oralni seks sodomija” i da “oralni seks nije higijenski”. Žene također češće glume orgazme. Svi ovi čimbenici doprinose tome zašto postoji razlika u oralnom seksu između heteroseksualnih muškaraca i žena.

Uvjerenje da je oralni seks emaskulacija: Brojni muškarci vjeruju da je oralni seks submisivan čin. Stoga se ne žele osjećati 'uškopljenima' izvođenjem djela za koje smatraju da će ih učiniti 'manje muškarcima'. Takvi muškarci nemaju isto mišljenje o ženama koje izvode oralni seks s muškarcem. Ovaj dvostruki standard i nezrelo uvjerenje doprinose tome zašto je manje vjerojatno da će muškarci izvoditi oralni seks.

Muškarci ne vole oralni seks: Neke žene vjeruju da bi muškarci trebali oralno izvoditi slobodno, radosno i s entuzijazmom, jer zapravo žele pružiti zadovoljstvo svojim partnericama, a ne osjećati se dužnima. Istini za volju, neki heteroseksualni muškarci mrze to raditi. Nije da su sebični, samo ne vole izvoditi taj čin. Ima i muškaraca koji to rade samo da bi njihova partnerica bila sretna. Nasuprot tome, vjerojatnije je da će žene izvoditi oralni seks s muškarcima čak i ako ne uživaju u tom činu jer su društveno uvjetovane da ispunjavaju muške želje.

Ženske nesigurnosti u vezi s vaginom: Neke žene ne vole oralni seks jer misle da nešto nije u redu s njihovom vulvom/vaginom. Mnoge su žene zabrinute zbog mirisa, okusa i oblika. Čak i kada muškarci žele oralni seks, mnoge žene odbijaju jer se ne mogu potpuno opustiti i uživati ​​u trenutku. Prema autorima studije o jazu u oralnom seksu, “žene su navele da im ne bi bilo ugodno primati oralni seks od partnera osim ako su se upravo tuširale/kupale, zbog osjećaja samosvjesnosti o načinu na koji mirišu. To je ometalo njihovu sposobnost da se usredotoče na vlastiti užitak i dovelo do osjećaja tjeskobe kada je oralni seks bio mogućnost.” Ove ženske nesigurnosti mogu otežati ženama da traže oralni seks. Ako je ženi neugodno sa svojim tijelom ili misli da izgleda neprivlačno, manje je vjerojatno da će prihvatiti oralni seks kad joj ga muškarac ponudi.

Kako premostiti jaz u oralnom seksu? Da bismo premostili jaz u oralnom seksu, potreban nam je bolji seksualni odgoj kako bismo razotkrili mitove o ženskim genitalijama i ženskom užitku. Zatvaranje jaza u oralnom seksu može nam pomoći u postizanju jednakosti zadovoljstava i pomoći ženama da dosegnu vrhunac. Nažalost, žene su uvjetovane da osjećaju više srama ili tjeskobe zbog svojih genitalija. Tek kada se žene nauče da se ne srame svojih genitalija, mogu početi tražiti i primati oralni seks jednako kao i muškarci. Za žene koje žele imati oralni seks, važno je da izraze svoje potrebe i pronađu partnera koji uživa u tom činu. To može pomoći iskorijeniti neke nesigurnosti vulve i omogućiti ženi da se potpuno opusti i uživa u oralnom seksu.

