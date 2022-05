Između njih je čak 30 godina razlike: 'Ljudi nas stalno osuđuju ali mi smo stvarno sretni zajedno'

Jedan par između koji je 30 godina razlike ispričao je kako im je dosta da ih ljudi stalno kritiziraju i vrijeđaju zbog toga. Zajedno imaju jednogodišnje dijete, te su, kažu, jako sretni zajedno. Redovito objavljuju videa i fotografije na društvenim mrežama, a žena je nedavno objavila video o pretpostavkama koje ljudi imaju o njima, te je odgovorila na pitanja koja im često postavljaju, kako piše The Sun.

Ne smeta im velika razlika u godinama, a zbog nje je ostavio ženu nakon 25 godina

U videu ona sama postavlja pitanja i odgovara na njih, a prvo pitanje glasi "je li s njim zbog novca", na što ona odmah odgovara da nije. Drugo je pitanje, koje je njoj posebno smiješno, "je li im brak dogovoren", na što ona također odgovara negativno.

- Mnogi ljudi vole pretpostaviti da imam neku traumu iz djetinjstva i da je to dovelo do toga da se zaljubim u starijeg muškarca, no to nije tako. Upoznali smo se preko interneta i jednostavno smo se zaljubili - rekla je.

Foto: Tik Tok

Objasnila je i da je njezina majka uvijek bila brižna, a odgajali su ju i tata i očuh koji su također bili divni prema njoj. Rekla je i da su je naučili da u životu nađe partnera s kojim može dijeliti sve i s kojim će imati odnos pun ljubavi.

Iako ih mnogi baš zbog te razlike u godinama osuđuju, video je dobio puno više komentara podrške.

- Ljudi vole vrijeđati i napadati druge, ne znam zašto je nekome vaša ljubav problem - napisala je jedna korisnica.

- Ne brini zbog negativnih komentara. Ja poznajem jako puno parova s velikom razlikom u godinama koji se iskreno vole ,a vjerujem da je i kod vas tako - dodala je druga.

