Izdajnički signali: Po ova 3 znaka možete otkriti je li žena sinoć imala spolni odnos

Kada je u vašem društvu prijatelj koji je stalno pod stresom i nervozan, a jedan dan se pojavi miran i opušten, možete pretpostaviti što je radio prošlu noć. Ali, pokazuju li žene neke znakove koji će otkriti da su se upustile u seks? Žene je inače teško 'iščitati' pa je i ovo teško detektirati. Ali, postoje neki 'sigurni' znakovi koji vam to daju naslutiti...

Više vas privlači: Ako vas jedan dan posebno privuče žena koju inače češće viđate, vjerojatno je uživala u seksu. Što su aktivnije u seksu, to njihova tijela otpuštaju više feromona koji privlače muškarce. Analiza mnogih istraživanja koju je objavio Journal of Advanced Research, pokazala je da su žene nakon seksa znatno privlačnije muškarcima.

Bolje je raspoložena: I žene su gotovo svakodnevno pod stresom, a istraživanje provedeno na Sveučilištu u Coloradu, pokazalo je da redovni seksualni odnosi povećavaju vlastitu percepciju sreće kod žena. U istraživanju je sudjelovalo više od 15.000 ljudi, a pokazalo se da oni koji su imali seksualne odnose dva do tri puta tjedno, imaju 55 posto veću vjerojatnost da će biti sretniji u odnosu na osobe koje su duže razdoblje bez seksualnih iskustava.

Izgleda ljepše: Žena se nakon seksa osjeća, ali i izgleda ljepše. 'Tijekom seksa, u tijelu se događaju razne promjene', kaže Bean Robinson, profesor u Programu ljudske seksualnosti u Medicinskoj školi na Sveučilištu Minnesota. Mišići se opuštaju i bolja je prokrvljenost u svim dijelovima tijela, pojašnjava. Blago rumenilo u licu znak je dobrog zdravlja osobe, a pokazuje i višu razinu hormona estrogena koji se povezuje s plodnošću žene. Rumeni obrazi kod žena seksualno privlače muškarce, pokazalo je istraživanje provedeno na Sveučilištu St. Andrews u Velikoj Britaniji.