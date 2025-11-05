Stručnjaci otkrivaju: Ovo je 5 čvrstih dokaza da je orgazam odličan za vaše zdravlje
Erotska bliskost važan je dio odnosa. Kad seks izostane, partneri se često osjećaju manje povezano, a komunikacija i stres lakše prerastu u sukob. No, dobrobiti seksualnog užitka ne staju na vezi. Redoviti orgazmi donose koristi za mentalno i tjelesno zdravlje. 'Orgazam je vrhunac uzbuđenja i izaziva snažan osjećaj ugode', ističe dr. Monique De Four Jones za Everyday Health.
Podiže raspoloženje: Tijekom orgazma oslobađa se dopamin, 'hormon sreće' koji pojačava zadovoljstvo i motivaciju. Djeluje na moždane putove vezane uz nagrade zbog čega želimo ponavljati ugodne aktivnosti. Uz dopamin, u igri su i serotonin, vazopresin i oksitocin, koji mogu sniziti kortizol koji se povezuje s povišenim tlakom, šećerom i poremećajem sna.
Poboljšava san: Jer podiže raspoloženje i smanjuje stres, orgazam može olakšati uspavljivanje. U malom istraživanju iz 2023. čak 75 posto sudionika kazalo je kako im se san popravio nakon seksa ili orgazma pred spavanje. Dnevničko praćenje pokazalo je da partnerski seks s orgazmom skraćuje vrijeme do padanja u san i poboljšava kvalitetu sna.
Jača dno zdjelice: Iako su podaci ograničeni, studije sugeriraju da orgazmi mogu pomoći jačanju dna zdjelice, osobito nakon poroda. Snažnije dno zdjelice štiti od inkontinencije i poboljšava spolnu funkciju. Istraživanje iz 2022. pokazalo je da su žene koje su uz Kegelove vježbe poticale orgazme imale bolju seksualnu funkciju i opuštanje mišića.
Potiče zdravlje srca: Manje stresa i bolji san povoljno utječu i na kardiovaskularni sustav. Neka istraživanja nalaze da seksualna aktivnost i orgazam donose dugoročne koristi i srčanim bolesnicima. Studija na preživjelima srčanog udara pokazala je da povratak u uobičajeni ili veći ritam seksualne aktivnosti u prvih šest mjeseci smanjuje rizik smrti za 35 posto u sljedeća dva desetljeća.
Ublažava bol: Velike količine endorfina pri orgazmu mogu promijeniti doživljaj boli. U jednoj studiji 60 posto oboljelih od migrene osjetilo je olakšanje uz seksualnu aktivnost tijekom napada, a kod klaster glavobolje o poboljšanju se izjasnilo 37 posto ispitanika. Ako se prakticira promišljeno, seks može biti prirodan dodatak strategijama protiv boli.