Istraživanje pokazalo koja je djeci najdraža hrana za ručak: Mogli biste se iznenaditi!

Neka djeca su poprilično izbirljiva kada je riječ o hrani i to mnogi roditelji dobro znaju. No, iako neka djeca neće niti pogledati povrće i sličnu hranu, istraživanje je pokazalo da mnoga djeca zapravo preferiraju hranu koju obično jedu odrasli. Naime, gotovo osam od 10 roditelja (78%) reklo je da njihovo dijete ima "zrelo nepce". Istraživanje provedeno na 2000 roditelja s djecom školske dobi, od 5 do 17 godina, otkrilo je što točno ide uz ručak u kojem njihovi mališani uživaju, uključujući neke iznenađujuće omiljene obroke za "odrasle", piše NY Post.

Mrkva (45%), krastavci (43%) i krumpir (44%) bili su na vrhu ljestvice omiljenog povrća, dok su jabuke (45%), banane (44%) i naranče (41%) očigledno dječje najdraže voće. Što se tiče proteina, više od polovice (55%) roditelja reklo je da njihovo dijete više voli piletinu za ručak, puno više nego šunku (39%), koja je bila najmanje popularna. Anketa koju je proveo OnePoll u ime Veggies Made Great, također je pokazala da 58% djece bira povrće (43%), voće (37%) i meso (37%) koje njihovi prijatelji ne bi jeli.

Što se krije iza dječje omiljene hrane? Okus, prema 53% roditelja. Hrana koja dobro miriše (46%) i koja se može podijeliti s prijateljima (45%) također je utjecala na izbore djece. Za doručak su palačinke (29%) imale prednost u odnosu na kroasane (14%) ili vafle (10%). Također je utvrđeno da je topli doručak mnogo poželjniji od hladnog (56% u odnosu na 23%). Osim tradicionalnih odabira, djeca su tražila i druge dodatke prvom obroku u danu, od čokolade (36%) i krafni (36%) do pizze (34%) i kolačića (34%).

A užine za djecu nisu potpune bez osnovnih namirnica kao što su voće (37%), jogurt (36%), krekeri (36%), smoothie (34%) i kokice (34%). Međutim, kada je u pitanju ručak, 56% roditelja reklo je da njihovo dijete "uvijek" ili "često" ostavlja ovaj obrok nepojeden. Koja je to hrana broj jedan koja ostane na dječjem tanjuru? Naravno, povrće, prema 46% njih. “Više studija tijekom godina pokazalo je da jedenje uravnoteženih obroka tijekom dana utječe na dječje ponašanje i akademski potencijal”, rekla je Carolyn O’Neil, registrirana dijetetičarka nutricionistica i glasnogovornica Veggies Made Great. "Stvari koje ne povezujemo uvijek s prehranom, kao što je sposobnost fokusiranja i jasnog razmišljanja, pod utjecajem su onoga što djeca jedu i koliko često."

Postoji li korelacija između akademskih postignuća i preferencija prema hrani? Među roditeljima koji su se složili da je njihovo dijete najbolji učenik, velika većina izjavila je da njihovo dijete za ručak preferira krumpir (98%) i mrkvu (97%). S druge strane, oni s djecom koja nemaju tako dobre rezultate u školi manje su navodili te preferencije (60% odnosno 53%). Ali kako djeca odrastaju, ne jedu uvijek iste stvari. Više od polovice (56%) roditelja reklo je da se nepce njihova djeteta promijenilo tijekom godina, pri čemu su prijatelji (34%) i utjecajne ili slavne osobe (34%) igrali najveću ulogu u ovoj promjeni. Istraživanje je također pokazalo da većina djece više voli ručkove koje njihovi roditelji kuhaju u odnosu na one koji se poslužuju u školi (75% naspram 10%).

37 posto roditelja reklo je da je vjerojatnije da će njihovo dijete pojesti cijeli ručak u usporedbi s drugim obrocima, pri čemu je 25% završilo doručak, a samo 18% pojelo cijelu porciju večere. "Gotovo osam od 10 (77%) ispitanih roditelja želi da im se dijete zdravije hrani, ali može biti izazov pronaći vremena za pripremu tri zdrava obroka svaki dan - osobito s više djece", rekao je Elliot Huss, izvršni direktor Veggies Made Great. "Brze i praktične opcije koje kombiniraju povrće s okusima prilagođenim djeci, kao što je čokolada, mogu osigurati da djeca svakodnevno dobivaju porcije povrća u poznatom obliku koji djeca vole."

