"Imam zgodnog i šarmantnog muža na kojem mi prijateljice zavide ali meni se više ne sviđa"

S mužem sam pet godina i to mi je drugi brak. Imamo jednu kćer i on je nevjerojatan s njom. Također je dobar partner i, zapravo, svi ga obožavaju. Na površini, nema ništa što se nekom ne bi svidjelo; jako je zgodan i šarmantan i znam da mi mnoge prijateljice zavide jer mi stalno govore kako sam sretna što sam u braku s njim. Zbijaju šale poput: "Pa, ako ga ti nećeš, ja ću!", napisala je žena anonimno u pismu Mirror kolumnistici i terapeutkinji, Colleen.

"Ipak, počelo me živcirati što svi misle da je on tako super, a meni se jednostavno prestao sviđati; zapravo ni ne znam kada se to dogodilo i mogu li vratiti onaj stari osjećaj."

"Počela sam gledati druge muškarce, pa čak i malo koketirati na poslu, što nikad prije nisam radila".

"Ponekad pomislim da nešto nije u redu sa mnom jer se ne osjećam sretnom što imam tako sjajnog muža. Pomisao da počnem iznova mi nije privlačna, ali ne mogu se riješiti ovog osjećaja nezadovoljstva i frustracije".

"Još uvijek se seksamo i on nema pojma da se ja tako osjećam. Kad razmišljam da ga ostavim, osjećam se krivom i zbog svoje kćeri koja ga toliko voli. Molim pomoć!"

- Zaboravite na druge i usredotočite se na svoju vezu. Što nije dobro, a da je prije bilo i možete li to riješiti? Mislim da ako ste bili sretni i ako je među vama postojala dobra seksualna kemija, onda to možete vratiti, ali to zahtijeva napor s obje strane - odgovara Colleen.

"Morate se odvažiti i započeti s razgovorom. Ne morate priznati da vam se prestao sviđati, ali možete reći da ste frustrirani i da vam je dosadno, te da ste zabrinuti za brak.

"Što ne dobivate od njega i te veze, a trebate? Što vas je napaljivalo, nasmijavalo i činilo da se osjećate dobro u vezi sebe i vašeg zajedničkog života?"

"Na svakoj vezi treba raditi - ne možete samo sjediti i očekivati ​​da će se samo riješiti jer riskirate da skliznete u kolotečinu i uzimate jedno drugo zdravo za gotovo."

- Prije nego što riskirate, pokušajte biti iskreni s njim. Jer, samo ako pokušate možete znati ima li se smisla boriti ili je vrijeme za krenuti dalje. A onda možete otići znajući da ste dali sve od sebe - odgovorila je terapeutkinja.

