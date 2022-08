'Imam nevjerojatan seks s mamom mog najboljeg prijatelja, ali bojim se da će saznati za nas'

– Imao sam odličan seks s mamom svog najboljeg prijatelja, ali brinem se kamo to vodi. Moj prijatelj i imamo 23 godine, njegova mama je u kasnim 40-ima. Oduvijek mi se sviđala još dok sam bio u školi, ali nisam ni sanjao da ću biti zainteresirana za mene – napisao je jedan muškarac za The Sun.

Prošlog je mjeseca počeo opremati novu kupaonicu za nju, po prijateljskim cijenama. Stvarno je uživao biti tamo, jer mu je priprema doručak i ručak s mnogo šalica čaja između. Njegov je prijatelj otišao od kuće, a njezin suprug, 53, kao da živi u pubu pa je izgledala jako sretna što ima društvo. Posljednjeg dana kada je bio tamo, donijela mu je pivo, a zatim su popili nekoliko čaša vina.

– Počeo sam shvaćati da flertuje sa mnom i, da budem iskren, osjećao sam da sam se prilično napio. Bio je jako dobar osjećaj imati tako privlačnu ženu koja mi poklanja toliko pažnje. Uvjeravala me da, budući da je petak, njezin muž neće biti kod kuće do ranih jutarnjih sati. Pa smo otišli gore u slobodnu sobu za najnevjerojatniji seks – nastavio je.

– Od tada navraćam svakog petka navečer i potpuno sam se navukao na nju. Sada govori o tome da će napustiti muža i preseliti se k meni. Ona nema sretan brak i jako je usamljena. Imamo odličan seks i ona je divna osoba, ali nisam siguran. Moj prijatelj me stalno pita zašto nikad ne mogu izaći petkom. Iako smo uvijek bili bliski, nisam siguran želim li mu biti očuh, a sigurna sam da ni on to ne bi želio – zaključio je.

– Nemojte dopustiti da budete uvučeni u život koji ne biste odabrali. Naravno da osjećate neku simpatiju prema ljubavnici, ali ona stvarno mora riješiti svoj odnos neovisno o vama. Sve bi ovo moglo postati vrlo neuredno. Bilo bi vam puno bolje da izađete i upoznate druge mlade ljude istih godina kao i vi, umjesto da vas uhvate nečiji brakovi. Niste spremni za potpuno posvećenu vezu i morate to reći ljubavnici, što prije. Bit će povrijeđena i razočarana, ali doista mora riješiti stvar sama – odgovorila mu je Deidre.

