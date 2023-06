Godinama su ju maltretirali jer je albino pa je stalno bojala kosu: ‘Sada napokon prihvaćam sebe!’

Fleur (19) ima okulokutani albinizam – najčešći tip stanja koje utječe na pigment kose, kože i očiju. Kako je i njezinoj starijoj sestri dijagnosticirano isto stanje, liječnicima nije dugo trebalo da dođu do zaključka nakon njezina rođenja. Unatoč tome što se mogla povezati sa svojim bratom i sestrom – jedinim drugim članom obitelji s albinizmom – Fleur je svjedočila tome kako su njezinu sestru okrutno maltretirali zbog izgleda. A ni nizozemskoj djevojci nije trebalo dugo da bude izložena gadnim porugama nasilnika s igrališta, piše Daily Star.

Od svoje 1. godine počela je bojati kosu u tamno, kao i bojati trepavice i obrve šminkom. Ali sada je odlučila voljeti sebe i svoj izgled – unatoč tome što trolovi govore. "Odrastanje s albinizmom za mene je ponekad bio izazov, često sam se osjećala izostavljenom, jer djeca nisu razumjela moje stanje. Često se nisam mogla igrati s njima, na primjer zbog slabog vida, ali neka su me se djeca i bojala. Kada sam malo odrasla željela sam promijeniti svoj izgled kako bih se uklopila s ostalima. Bojala sam kosu i svaki dan sam nosila maskaru i popunjavala obrve. Čak i kad sam to napravila, još uvijek se nisam uspjela uklopiti. Imala sam dovoljno sreće da imam sestru s kojom sam se mogla poistovjetiti, ali sam također vidjela da je zlostavljana, pa sam se dodatno bojala izaći van ili biti svoja. Provodila sam puno vremena sama u svojoj sobi, jer nisam imala prijatelje i nisam željela da me osuđuju ili ismijavaju", ispričala je.

Budući da Fleur ima albinizam, u svom tijelu ima gotovo nimalo melanina – tvari koja je odgovorna za proizvodnju pigmenta. Uz bijelu kosu, tinejdžerka ima blijedu kožu i svijetloplave oči. Također ima nistagmus zbog kojeg joj se oči "nehotično" tresu, iako to ne vidi niti osjeti. Osim toga, Fleur ima samo 15% svog vida jer joj je oslabljena percepcija dubine. S njezinim fizičkim simptomima može, ponekad, biti dovoljno teško nositi se sa svim, ali se također morala nositi i sa poteškoćama skrivanja prave sebe. “Obojila sam kosu u smeđu jer sam mislila da će to spriječiti maltretiranje, ali iskreno nije pomoglo. Kosa mi je jako brzo rasla, a bijeli korijen definitivno nije pomoglo mom samopouzdanju. Shvatila sam da je smeđa pretamna i pretopla za moju boju kože pa sam je počela izbjeljivati ​​otprilike godinu dana nakon što sam prvo bojala kosu. Jednog dana, kad sam imala 14 ili 15 godina, šminkala sam se i jednostavno nisam to mogla napraviti kako treba. I u tom trenutku sam bila toliko umorna od stavljanja ove kamuflaže da sam odmah odlučila da ću prestati bojati kosu i šminkati se", priznala je.

Počela je puštati kosu i izbjeljivati ​​dijelove koji su još bili tamniji i na kraju je ostala samo s prirodnom bojom kose. U posljednje četiri godine Fleur je naučila kako u potpunosti prihvatiti – i voljeti – samu sebe i kako izgleda. Napokon je shvatila da je lijepa takva kakva jest, pa čak i voli da je zovu "porculanska vila".

“Kada sam obojila kosu i sakrila svoj albinizam, jednostavno se više nisam osjećala kao ja, nisam imala nimalo samopouzdanja i osjećala sam se gotovo lažno. Shvatila sam da je biti albino lijepo i posebno. Vidjela sam sve te žene kako prže kosu kako bi postigle moju prirodnu boju i shvatila sam koliko je rijetko i posebno prirodno imati bijelu/platinastu kosu. Gotovo svatko ima nešto što ga čini drugačijim na neki način, a za mene je to biti albino. Volim svoju blijedu kožu i ne razumijem pompu oko sunčanja i samotamnjenja. Po mom mišljenju svaka boja kože je prekrasna i svi bismo trebali moći prihvatiti način na koji izgledamo. Volim izgledati kao porculanska vila kako me neki zovu", rekla je.

Fleur je sada prikupila 44.000 TikTok pratitelja zbog sadržaja oko podizanje svijesti o albinizmu. Njezina tjelesna pozitiva i reakcija na hejtere čak su je učinili viralnima - neki su videozapisi dosegli više od milijun pregleda. Dodala je: "Moramo učiti djecu od najranije dobi da nije u redu osuđivati ​​druge zbog njihova izgleda ili načina na koji su rođeni. To se može učiniti samo ako im se pokaže kako je to i što doista znači biti albino."

