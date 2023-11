Frizeri otkrili koja četiri proizvoda nikada ne biste trebali stavljati na kosu tijekom hladnih dana

Postoji mnogo stavki koje možete označiti s popisa obaveza dok traje hladna sezona. Htjet ćete zaštititi svoj dom od zime i zamijeniti ljetnu garderobu, za početak. Ali, jeste li razmišljali o tome da biste možda trebali promijeniti i način na koji se brinete za svoju kosu? Hladno vrijeme može utjecati na vaše pramene i trebali biste razmisliti o promjeni svoje rutine kako bi stvari izgledale sjajno tijekom cijele godine. Imajući to na umu, iz Best Lifea su razgovarali s tri frizera kako bi dobili njihov uvid u proizvode koje izbjegavaju po hladnom vremenu.

Clarifying šampon: Šamponi za pročišćavanje popularno su sredstvo u svijetu njege kose jer s vremena na vrijeme pomažu u pravom dubinskom čišćenju vaših pramenova. Ali, to će možda morati pričekati do kraja hladnijih mjeseci, prema Krysti Biancone, suosnivačici Amari Salon & Spa i frizerki u Hair by Krysta. 'Šamponi za pročišćavanje su preoštri za zimu', upozorava ona, 'Uklanjaju prirodna ulja, ostavljajući vaše vlasište suhim i svrbljivim'.

Sprejevi za kosu s morkskom soli: Nemojte se brinuti oko pokušaja postizanja savršenih valova tijekom zime. Kira Byrd, frizerka i suosnivačica Curl Centric, preporučuje ljudima da izbjegavaju korištenje slanih sprejeva i drugih proizvoda za volumen ili teksturu kada je vani hladno. 'Iako ljeti mogu dati sjajnu teksturu na plaži, uzrokovat će previše suhoće kada je kosa tome već sklona', objašnjava Byrd.

Teška ulja: Razmišljate o korištenju teških ulja, maslaca ili voskova kako biste spriječili kovrčavost? I Byrd i Biancone kažu da je to nešto što ne preporučuju. 'Ovi proizvodi mogu previše opteretiti kosu', upozorava Byrd. Biancone kaže da ova dodatna težina čini teška ulja, maslace ili voskove lošim proizvodima za upotrebu kada je vani hladno: 'Mogu učiniti da vaša kosa izgleda ravno i kruto'.

Lak za kosu: Lak za kosu je nešto što mnogi od nas koriste svakodnevno, ali možda ćete ga morati zamijeniti kako zima stigne. 'Proizvodi za oblikovanje kose koje manje koristim zimi su lakovi i gelovi za kosu', kaže Lisa Abbey, frizerka i osnivačica tvrtke Flygirl Beauty Brands. To je zato što i lak za kosu i gelovi imaju visok udio alkohola. 'Proizvodi s visokim udjelom alkohola isušuju kosu i mogu je učiniti sklonijom oštećenju i lomljenju', objašnjava, 'Kad koristite ove proizvode u toplim vremenskim razdobljima, vlaga u zraku pomaže dodati vlagu kosi, što sprječava učinak isušivanja. U hladnijim i sušnijim sezonama, nedostatak vlage u zraku i korištenje ovih proizvoda ostavlja vašu kosu suhom i lomljivom'.

Općenito, frizeri kažu da je ključno promijeniti proizvode koje koristite tijekom zime, jer hladan zrak vani, zajedno sa suhom toplinom u zatvorenom prostoru, mogu stvarno učiniti mnogo na kosi, uzrokujući da postane lomljiva i suha. Vaša kosa treba više vlage na suhom zraku, a na određene proizvode reagirat će drugačije nego ljeti, kaže Biancone. 'Ključno je obratiti posebnu pozornost na održavanje vlage kose tijekom hladne sezone', kaže Byrd, 'Nemojte se bojati promijeniti proizvode prema potrebi'.

Dakle, koje biste proizvode trebali koristiti? 'Preporučujem dubinske tretmane i maske za vraćanje vlažnosti', kaže Byrd. Abbey podržava ovu preporuku, govoreći da često savjetuje klijentima da koriste hidratantni regenerator koji se ne ispire prije nanošenja bilo kojeg drugog proizvoda za oblikovanje kose zimi.

'Ovo kosi daje prijeko potrebnu hidrataciju, održava kosu zdravom i eliminira lomljenje, statičnost ili opadanje, te ujednačava poroznost kose, tako da vaši proizvodi za oblikovanje kose djeluju još bolje', objašnjava Abbey. Što se tiče proizvoda za oblikovanje kose, Byrd predlaže korištenje proizvoda na bazi kreme ili seruma jer oni neće isušiti vlas kose.

Abbeyin savjet je sličan: 'Predlažemo sprej za završnu obradu na bazi voska za učvršćivanje i definiciju bez isušivanja kose, a umjesto gelova, koristite stilizator u obliku balzama koji hidratizira dok zaglađuje ili hidratantnu pjenu s kokosovim ili arganovim uljem za održavanje kose glatkom i hidratiziranom tijekom zimskih mjeseci'.

Byrd također podsjeća klijente da ne pojačavaju previsoko grijanje u zatvorenom prostoru jer im to može još više dehidrirati kosu. Također, Biancone kaže da je također dobra ideja smanjiti stiliziranje kose toplinom i redovito se šišati zimi kako biste izbjegli ispucale vrhove. 'A kad ste vani na hladnoći, pokrijte kosu kapom kako biste je zaštitili', nastavlja, 'Samo nekoliko promjena može održati vašu kosu sretnom cijelu zimu'.

