Fokus je na dim sumu, manjim jelima koja gosti međusobno dijele

Otvoren je YEZI, novi restoran azijske fuzije u Zagrebu, koji se nalazi u hotelu art’otel Adria Hospitality Groupa u Petrinjskoj ulici. Dakle, na mjestu gdje je prije bio Time dobili smo novi restoran koji, doznali smo, na svečanoj pretpremijeri u srijedu neće biti otvoren samo za goste hotela već i za sve zainteresirane za takvu vrstu kuhinje. Takvih sigurno ima podosta jer u Zagrebu već otprije uspješno radi nekoliko takvih restorana. S YEZI-jem se želi biti ponešto drukčijim od te ponude, nudi modernizirana viđenja panazijskih jela uz kvalitetan izbor pića koji je nemoguće ne uočiti već iza dugačkog šanka bara kroz koji se ulazi u restoran. Tu je zaista dobar izbor žestokih pića, koktela, ali i domaćih craft piva koja zastupa Zeppelin. Samo ime naznačava što će se nuditi, “yezi” inače znači padajući list, pa je i na salvetama izvezen taj motiv.

Ponudu je restorana postavio Werner Seebach, poznat po radu u londonskim restoranima Sushi Samba, Duck&Waf­fle i Chino Latino, a u YEZI-ju kuhinju vodi Dino Knežević, koji je prije dvije godine dobio nagradu Gault & Millau za mladog talenta. Znanje je stjecao u restoranu Nobilion u sklopu hotela Ikador, poznatom zagrebačkom restoranu Tač i restoranu Palace hotela Elizabeth na Hvaru. Kako je Seebach rekao, glavni je fokus na dim sumu, manjim jelima pogodnima za dijeljenje i istraživanje okusa, a s kolegom chefom iz Londona razvijena je i ponuda slastica.

– Zajedno s Dinom i globalnim dim sum extraordinaireom Tomom kreirali smo izvrstan azijski koncept – rekao je misleći na Toma Tian Hau Lowa, jednog od najiskusnijih kuhara dim suma u Europi, gdje je 40-godišnje iskustvo donio iz Hong Konga i Tajvana.

– Već neko vrijeme razvijamo ovaj projekt u Londonu, sigurni smo da će meni oduševiti ljubitelje panazijske hrane – kazao je Knežević.

Tako je prije najavljeno kako će na jelovniku novog restorana biti različiti dim sum, velikog raspona i raznovrstan, uključujući knedle od jastoga i rakova, kozice s yuzu maslacem i kavijarom, okruglice od plodova mora, “drunken chicken” i wonton od kozica, do jela pečenih u pećnici poput “Croatian pork belly” i “Ishiyaki beef”. Dobar dio ove ponude imali smo priliku kušati na uvodnoj večeri prije otvorenja restorana za javnost. Rasvjeta i uređenje restorana, koji nema prevelik broj mjesta, sugerira da se cilja na vrhunski doživljaj, intimu, svjetla su prigušena, interijer je tamnijih tonova. Dizajn interijera potpisuju studiji Digital Space i Atellior, pri čemu su koristili mesing i nehrđajući čelik sa zlatnim detaljima da bi dobili opisani ugođaj kojim se očito novi restoran želi izdvojiti. Zanimljivost je da se u restoranu, ali i u brojnim prostorima hotela, nalaze originalna djela Borisa Bućana. Za goste uvodne večeri restorana pripremljen je degustacijski meni s posebno odabranim jelima, odnosno onima za koja njegovi chefovi misle da su najbolja na YEZI-jevu meniju. I riječ je, po našem skromnom mišljenju, o doista odličnim zalogajima.

Za početak su bile salate, grilana tuna s ponzu umakom, jabukama i senfom posuta sezamom. Riječ je o zaista bogatom zalogaju koji omogućuje brze izmjene okusa koji dolaze od njegovih sastojaka. Gof s dresingom od yuzua i soje, s mladim graškom i tartufom, s druge strane, nudi osvježavajući uvod u nastavak večeri. Hrskava patka s dresingom od senfa i javorova sirupa s grejpom pinjolima i chillijem nudi intenzivniji doživljaj u kojem se ističe javorov sirup, sastojak koji ne susrećemo često u domaćim restoranima, a gdje se često izmjenjuju kombinacije okusa u dosta širokom osjetilnom rasponu. Odabir neke od ovih salata ovisi o nastavku menija koji ćete odabrati, a gdje je pred nas počelo dolaziti više malih zalogaja, kojih je u YEZI-ju doista na desetke. Čini se da će se teško pronaći grupa gostiju koja neće negdje pronaći zalogaj za sebe te se dosta dobro odražava kineska tradicija dijeljenja hrane. Izdvojili bismo najprije gljive s yuzuom i tartufom u bao pecivu jer izgledaju doista poput velikih šampinjona, no istodobno su i doista vrlo ukusne i slasne. Goveđi file s foie grasom i malo mahuna konkretan je zalogaj koji dobije još malo na snazi ako ga se kuša s nekim od tri ponuđena umaka, već i s neizbježnim od soje. Svojevrsnu suprotnost nudi Xiao Long Bao sa svinjetinom, crnilom od sipe i goji bobicama, dok će ljubitelji morskih plodova doći na svoje s raviolima punjenima jastogom, rakovima i kozicama u umaku od yuzua i maslaca s malo kavijara. Rekli bismo da je ovdje najbolji svoj doprinos dao Cossettov Chardonnay Sur Lie 2021., vrlo pun i odmaknut od dosta klasičnih odlika svoje sorte.

Slično je bilo i kod Rainbow raviola s morskim plodovima, koji su također izgledali vrlo atraktivno, a ponudili su više nego što bi sugerirao taj izgled u smislu intenziteta svojih okusa. Kao da nas se pripremalo za glavna jela, koja su doista bila jako dobra. Stigao je pred nas divlji čileanski brancin umotan u list bok choya, vrste kineskog kupusa, na Shaoxing vinu s crnim grahom na vrhu. Uz brancina je ponuđen korijen bok choya začinjen slatkim sojinim umakom i sezamom te jasmin riža. Rekli bismo da odavno nismo pojeli ovako dobro pripremljena brancina gdje je list kojim je omotan odigrao dobru ulogu pokupivši dosta nota ribe i vina. Doista odlično. Korejski pikantni janjeći kotleti “okrenuli” su na intenzivnost, jako dobro pečeni, hrskavi, no ne toliko da bi se izgubila sočnost. Pikantni i jakog okusa bili su doista dobro posljednje jelo prije deserta, a Grgurevićev Plavac Mali Gran Cru 2017. zaokružio je večeru. A on je stigao kao cijela plata, dakle još jedan naglasak na dijeljenje. Mali sladoledi od matche i yuzua, kolači od jagoda i jasmina, sve vrlo ukusno i osvježavajuće, čemu je pridonosio i jako osvježavajući čaj koji smo dobili uz intrigantno aranžiranu platu s desertima. Reklo bi se kako su azijski fusion restorani u Zagrebu dobili konkurenciju, na koju će vjerojatno i reagirati, na veselje sada već prilično brojne publike. Sam art’otel trendovski je moderan hotel, nastao u središnjem dijelu Zagreba, s jako dobro uređenim sobama kao i bogato opremljenim wellness dijelom. U sobama će se pronaći i zgodni detalji poput, primjerice, gramofona ili Illyjeva aparata za espresso, a minibar nije baš “mini”, nego je to više omanji wine bar na raspolaganju za više soba te mu se pristupa ulaznom karticom za sobu. Hotelskom aplikacijom upravlja se svjetlima, televizijom, standard je 43 inča, i klimom. Posebna će atrakcija biti krov, koji će se urediti kao krovna terasa s barom, odnosno kao prostor za zabavu, domjenke i slično, te je planirano da funkcionira cijele godine. Reprezentativno zdanje, doista.