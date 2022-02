Fakat, ročkas, bokić... Ovo su riječi koje Hrvati ne mogu smisliti, pokazuje anketa

Prije dva dana objavili smo anketu Izbor najiritantnije riječi: Koji žargonizam vas najviše živcira?, a nakon što smo istu podijelili na Facebooku, pokrenula se prava lavina komentara.



Ljudi su počeli masovno pisati koje ih sve riječi, izrazi i žargonizmi u hrvatskom jeziku najviše nerviraju.



Na prvom mjestu nalaze se, čini se po komentarima, sve riječi iz engleskog jezika koje su se "ubacile" u naš. “Šeraju, hejtaju, botovi, levelaju se, kileri… Sve što nije u duhu našeg jezika ili ono što je govor navijača i uličara. Nisu sve žargonizmi, ali iritiraju. Iritira i fraza: ‘Ma opušteno’ kao stav o nezainteresiranom stavu prema životu.”



"Svako ubacivanje engleskih pojmova u hrvatski jezik mi je skroz debilno, ali nažalost postaje normalno zbog serija i svega što ih prati", napisala je još jedna osoba.



"Ovoga. Kak se zove. Sigurno možda", tri su poštapalice koje nerviraju jednog korisnika.



Još jedna riječ koja ljudima, kako kažu, "para uši", je fakat, a odmah iza nje i ročkas, skraćenica za rođendan.



Mnoge smetaju i gramatičke pogreške poput miješanja Č i Ć, jel i jer te "sumnjam" i "sumljam".

"U zadnje vrijeme me nervira kada ljudi završavaju rečenice s 'i to je to', a sve češće to čujem", napisala je još jedna osoba.



U moru komentara nekoliko puta pronašao se i izraz "po defaultu" kao jedan od iritantnijih.

