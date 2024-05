Držite li sodu bikarbonu u hladnjaku? Evo zašto biste trebali!

Bez obzira na to koliko često kuhate, koliko ste opsjednuti smanjenjem bacanja hrane ili koliko krut može biti vaš raspored čišćenja, velika je vjerojatnost da ste se u nekom trenutku u životu susreli s nekim kvarom u svom hladnjaku. S obzirom na obaveze posla, obitelji, škole i društvenih obaveza, ne čudi da se može dogoditi da vaš hladnjak ozbiljno zaudara, piše Reader's Digest.

Kada se to dogodi, možda biste trebali brzo očistiti svoju kuhinju i posvetiti dodatnu pozornost svom hladnjaku. No iako postoji mnogo načina za borbu protiv strašnog smrada iz hladnjaka, jedan od najpopularnijih je također nevjerojatno jednostavan: stavite sodu bikarbonu u hladnjak.

Ne samo da postoji milijun i jedna upotreba sode bikarbone, već je soda bikarbona također jeftina, lako dostupna i iznimno jednostavna za korištenje. Bez obzira imate li jedan od najboljih hladnjaka na tržištu ili je star 15 godina, držanje sode bikarbone u hladnjaku brz je i jednostavan način da osigurate da uređaj miriše čisto.

Zašto stavljate sodu bikarbonu u hladnjak? Većina loših mirisa u hladnjaku može se pripisati plijesni, kvascima i hrani koja se raspada. Dok se bakterije hrane hranom u vašem hladnjaku, hrana počinje otpuštati smrdljive molekule u zrak koje su ili kisele ili alkalne (bazične). Soda bikarbona (znanstveno poznata kao natrijev bikarbonat) je "privlačna" i za kisele i za bazične čestice, tako da ima sposobnost pretvoriti i kisele i jake alkalne molekule u natrijeve soli neutralnog mirisa. U biti, mirisi u vašem hladnjaku nastaju od čestica hrane koje lebde okolo dok ne dođu do vašeg nosa. Stavljanjem sode bikarbone u hladnjak dajete smrdljivim česticama još nešto za što se mogu vezati, čime neutralizirate miris i odstranjujete smrad iz hladnjaka prije nego što ga osjetite.

Djeluje li? Da i također je vrlo jednostavna za korištenje. Ne morate ništa miješati ili ju kombinirati s bilo kojim drugim ekološkim proizvodima za čišćenje. Jednostavno stavite otvorenu kutiju sode bikarbone u hladnjak i zamijenite je otprilike svaka tri mjeseca. Ako ustanovite da brže gubi svoju učinkovitost, možda ćete ga morati mijenjati češće, možda jednom mjesečno. Jednostavan trik da zapamtite kada zamijeniti sodu bikarbonu u svom hladnjaku je da odredite datum na kutiji kada je tamo stavite. Također možete staviti bilješku u svoj dnevnik ili postaviti podsjetnike. Ako ste stara škola, možete jednostavno upotrijebiti nos i zamijeniti sodu bikarbonu kada vam hladnjak počne smrdjeti. Također imajte na umu da iako je soda bikarbona vrlo učinkovit neutralizator mirisa u vašem hladnjaku, neće temeljito eliminirati svaki miris koji se nalazi u njemu. Ako ste tamo cijeli tjedan držali otvorene zdjelice sirove ribe ili ukiseljenog luka, čak će i najveća kutija sode bikarbone teško upiti mirise. Vjerojatno ćete morati očistiti hladnjak sodom bikarbonom kako biste izbacili sav smrad.

Gdje da stavim sodu bikarbonu u hladnjak? Bez obzira na to volite li ideje o organizaciji hladnjaka ili radije bacate stvari gdje god stanu, svakako napravite mjesta za sodu bikarbonu. Kutija sode bikarbone u hladnjaku imat će pozitivan učinak bez obzira na to gdje je stavite, ali kako biste maksimalno iskoristili njezin potencijal upijanja mirisa, najbolje ju je čuvati najbliže smrdljivoj hrani. Što je soda bikarbona bliža trulim i oštrim mirisima, to su veće šanse da će soda bikarbona doprijeti do smrdljivih molekula hrane doprijeti i neutralizirati ih. Ako je vaš hladnjak velik ili ako u njemu obično držite puno smrdljive hrane, možda biste trebali držati kutiju (ili zdjelicu) sode bikarbone na svakoj polici u hladnjaku. Također možete posuti malo sode bikarbone na dno ladica spremnika za pečenje u kojima se čuva vaše voće i povrće, a zatim ga pokriti savijenim papirnatim ručnikom. Kao i s kutijama sode bikarbone, sodu bikarbonu u ladici također treba mijenjati otprilike svaka tri mjeseca. Ako se nađete u situaciji da stalno mijenjate sodu bikarbonu u svom hladnjaku i redovito bacate pokvarenu hranu, možda biste trebali provjeriti koja temperatura treba biti u hladnjaku. Ako vaša hrana ne ostaje dugo svježa, hladnjak je možda ne drži dovoljno hladnom.

Koliko sode bikarbone trebam staviti u hladnjak? Manje se radi o tome koliko ste sode bikarbone stavili u hladnjak, a više o tome kako je soda bikarbona raspoređena. Ako staru kutiju od mlijeka napunite sodom bikarbonom, ali je jedino izloženo područje otvor od nekoliko centimetara, zapravo ste uzalud potrošili toliko sode bikarbone. Kako biste maksimizirali sposobnost neutralizacije mirisa sode bikarbone, ostavite joj što je više moguće izložene površine. Dobit ćete najveću korist od sode bikarbone tako da barem šalicu sode bikarbone ulijete u zdjelicu ili je rasporedite po velikom tanjuru. Čineći to, izlažete više kristala natrijevog bikarbonata zraku, dopuštajući im da apsorbiraju i neutraliziraju mirise. Ako ne želite izgubiti dragocjeni prostor na tanjur ili zdjelicu sode bikarbone, dovoljno je jednostavno staviti otvorenu kutiju sode bikarbone u hladnjak, osobito ako je otvor na kutiji velik. Neke kutije sode bikarbone posebno su dizajnirane za hladnjak i zamrzivač s velikim izrezima koji omogućuju protok mirisa kroz kutiju bez da se soda bikarbona izlije. Imajte na umu da količina sode bikarbone koja je potrebna vašem hladnjaku također ovisi o veličini hladnjaka. Veliki hladnjaci koji su punjeni tonom hrane zahtijevat će više sode bikarbone nego manji hladnjaci s oskudnim izborom hrane ili mini hladnjaci.

Možete li koristiti sodu bikarbonu u zamrzivaču? Apsolutno! Soda bikarbona djeluje jednako u zamrzivaču kao i u hladnjaku. Stavljanjem kutije sode bikarbone u zamrzivač, pomažete neutralizirati mirise u zamrzivaču i sprječavate da čudni mirisi (i okusi) prodru u led ili bilo koju hranu koju ste spremili u zamrzivač.

