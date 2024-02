Djevicama će se otvarati ljubavna vrata, a Jarčevi bi mogli naći ljubav na neočekivanom mjestu

OVAN

LJUBAV: Kako tjedan bude odmicao, vi ćete primijetiti da se vaši osobni odnosi počinju poboljšavati. To će vas ohrabriti da budete otvoreniji i da smjelije pristupate osobama suprotnog spola. Oni koji već jesu u vezi bit će još bliži jedno drugome.

KARIJERA: Nakon postavljanja dobrih financijskih temelja, nastavit ćete graditi dalje. Mnogi će ovih dana preispitivati svoju listu poslovnih prioriteta i planova. Mijenjat će ono što im je na prvom mjestu. Bit će otvoreniji za određene rizike.

ZDRAVLJE&SAVJET: Istražite koji vam sport odgovara.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

BIK

LJUBAV: Privlačit će vas mnoge skrivene stvari. Neki će se mučiti s mogućnošću tajne ljubavne veze. Strasti vam neće dati mira i vodit ćete u sebi jaku borbu između razuma i osjećaja. Bilo bi bolje povesti za za razumom. Preispitajte se.

KARIJERA: Ustanovljena su novi obrasci ponašanja i dnevnog reda na radnom mjestu. Treba postupati po tome. To što je naporno, naporno je, ali nemate kud. Prihvatite nove izazove i nosite se s njima uz pomoć bolje organizacije poslovanja.

ZDRAVLJE&SAVJET: Dobro bi vam došao neki sport.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

BLIZANAC

LJUBAV: Bit ćete veseli zbog stvari koje su vam drage. Uslijedit će ugodne zabave bez previše pompe, kao i opuštenost u krugu dragih vam osoba. Činit će vam se da je sve moguće. Bit ćete otvoreni i imati povjerenja u one koji vas vole. Zadovoljstvo je tu.

KARIJERA: Bit ćete učinkoviti u obavljanju poslova, ali nisu nemoguće oštrije riječi. Mogle bi dogoditi da vas pogrešno protumače ili krivo shvate. Zato se potrudite biti što jasniji ili ne objašnjavajte ništa ako ne morate. Držite se pravila struke.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nitko nije savršen.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

RAK

LJUBAV: Gdje god izašli, osjećat ćete se ugodno. Društvo će biti baš po vašoj mjeri. Oni koji su još možda sami neka prihvate svaki poziv, pa makar u početku i ne izgledao obećavajući. Ubrzo će shvatiti da im ljubav otvara vrata. Sve je moguće.

KARIJERA: Vaše financije napokon će se koliko toliko stabilizirati. Istovremeno će se otvoriti nova mreža poslovnih suradnji, a neke od njih zaista će vam se svidjeti. Povežite se s mogućim kolegama i surađujte sa svakim to pokaže interes.

ZDRAVLJE&SAVJET: Opustite se uz sadržaje koje volite.

OCJENA: LJ 5, K 5, Z 4

LAV

LJUBAV: Bit ćete zatvoreniji više nego inače. To će katkada izazivati zbrku u odnosima jer drugima nećete biti jasni. Pazite da takvim stavom ne propustite dobru ljubavnu priliku ili da netko ne odustane od udvaranja prema vama. Dajte do znanja do čega vam je stalo.

KARIJERA: Možete više od onog što mislite. Ugledni ljudi će vas podržati, ali još ne stižu potrebna očitovanja. Zbog svega trebat će strpljenja. Radite dalje bez previše pitanja, jer uskoro ćete dobiti očekivano. Budite profesionalni i ozbiljni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Otkrijte svoje talente.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

DJEVICA

LJUBAV: Idućih dana vama će se sve više otvarati ljubavna vrata. Primijetit ćete to po tome što se opet sve češće smijete ili što vas voljena osoba opet počinje podržavati. Počet ćete disati punim plućima i priuštit ćete sebi i voljenoj osobi više uživanja.

KARIJERA: Dobit ćete očekivane odgovore. Sad možete nastaviti raditi mirnije, a i planiranje se može nastaviti sa svim potrebnim informacijama. U usporedbi s drugima oko vas, vi ćete djelovati sigurno i stabilno. Budite ono što jeste.

ZDRAVLJE&SAVJET: Umjetnost će vam osvježiti dane.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

VAGA

LJUBAV: Sad već možete lakše komunicirati s voljenom osobom. Tako će na dnevni red doći i preispitivanja nekih dvojbi iz vaše ljubavne prošlosti. Partner će vas rado saslušati, ali isto očekuje i od vas. Imajte to na pameti kad se počnete povjeravati jedno drugom.

KARIJERA: Suradnja između vas i drugih obnovit će se uz pomoć novih informacija koje su se čekale. Sve će biti postavljeno na novim osnovama, a vi ćete se trebati naći u novoj ulozi. Trebat će vam neko vrijeme da se prilagodite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Zanemarite predrasude, budite otvoreni.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

ŠKORPION

LJUBAV: Bit ćete zanimljivi drugima, te u svakom trenutku spremni za razgovore. Mnogi će razvijati svoju društvenu crtu. Ako već jeste u vezi, partner će biti sklon više se vezati za vas. Ipak, nešto će nedostajati. Kasnije ćete shvatiti što je to.

KARIJERA: Osjetit ćete blagi pad interesa za posao. Pokušavat ćete obnoviti neke stare kontakte koji obećavaju. To će zapravo biti najbolji dio radnog tjedna. Sve ostalo bit će vam pomalo dosadno. Na neki način, najbolje će biti onima koji ne rade.

ZDRAVLJE&SAVJET: Tko može, neka putuje.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

STRIJELAC

LJUBAV: Intelektualna razina osobnih odnosa bit će kvalitetna, a sve ostalo uglavnom će vas navoditi na nadmudrivanja. Stoga spustite loptu i razmislite što je zanimljivo oko vas i u vama. Probudite to. Razgovarajte, ali ne inzistirajte na zagrljajima.

KARIJERA: Stići će zanimljive vijesti i sad ćete moći raditi punim plućima. Cijela situacija postat će vidno jasnija. Okolnosti će vam ići na ruku, a pravac u kom će se razvijati vaši poslovi bit će sve stabilniji. Bit ćete ambiciozni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Oslobodite se napornih ljudi.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

JARAC

LJUBAV: Ako ste još sami, malo bolje pogledajte osobe iz svoje radne sredine. Jedna poruka ili telefonski poziv mogao bi vam donijeti vrlo ugodno poznanstvo, a kasnije možda i nešto više. Oni koji već jesu u vezama uživat će u svojoj svakodnevici.

KARIJERA: Uvidjet ćete da se umarate, te da vam treba dva put više vremena za obaviti stvari koje inače obavljate brže. Zato je potrebno pažljivo isplanirati radne sate i ekonomizirati sa svojim snagama. Vi to dobro znate.

ZDRAVLJE&SAVJET: Redovno se odmarajte i dovoljno spavajte.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

VODENJAK

LJUBAV: Većinu slobodnog vremena provodit ćete u samoći i sanjarenju. Ako već jeste u vezi, zbog nečega ćete biti pomalo otuđeni. Prilike za ljubav sami ćete izbjegavati. Razmislite o sebi i svojim potezima. Otkrijte svoje slabe točke.

KARIJERA: Mnogi će na poslu pokazati emocije ili će shvatiti koliko vole ono što rade. Otuda će proisteći i nova motivacija, te još uporniji rad. Vaša predanost i energija za mnoge će biti zarazni. neki ćete pokrenuti nadređene da razmislite o planovima.

ZDRAVLJE&SAVJET: Imat ćete manjak energije.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

RIBE

LJUBAV: Energija kojom ćete zračiti privlačit će čak i one koji vam inače nisu skloni. Ako tražite srodnu dušu i još ste sami, oslonite se u potpunosti na svoje samopouzdanje. Čak i ako u početku sve ne bude išlo glatko, stvari će se razviti u vašu korist.

KARIJERA: Radni tjedan bit će šaren. S jedne strane, jedva ćete čekati da se izrazite i pokažete što sve možete, no s druge strane, o nekim temama bit će mudrije šutjeti ili ih odgoditi. Najbolje će proći oni koji će znati balansirati. Budite budni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Slijedite svoj unutrašnji glas.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

NAJSRETNIJI ZNAKOVI OVAJ TJEDAN: Rak, Ribe, Djevica