Diva Style i Borboleta ponovno na kioscima – potražite luksuzni paket s omiljenom narukvicom

Ovaj vikend uljepšajte si malim znakom pažnje. Luksuzni Diva Style magazin uz 180 stranica glamuroznog sadržaja svojim čitateljicama poklanja elegantnu Borboleta Joaillirie narukvicu.

Borboleta je domaći brend koji je na modnoj sceni prisutan od 2012. godine. Svoju priču započeli su s jednim ciljem – „stvoriti šarmantne male dijelove blaga koji će dočarati i pružiti dnevnu dozu magije svim ženama koje se odbijaju zadovoljiti nečim što je manje od leptira“.

Foto: Borboleta

Jednostavnost i istodobna efektnost osvojile su slavne Hrvatice, primjerice Severinu i Tatjanu Dragović, a brend je prepoznat i među svjetskim zvijezdama kao što je Kendall Jenner. Svaka od njih odabrala je model(e) za sebe koji pričaju svoju priču te istodobno potiču na individualnost svakoga tko nosi Borboletu.

Borboleta je nastala iz ideje da svaki novi dan bude poseban zbog sitnica koje vesele nas ili drage ljude u našoj okolini. Ovaj sofisticiran poklon podsjeća koliko je bitno počastiti se dodatnim detaljima.

Bez obzira na to jeste li već član Borboletine obitelji ili ćete to tek postati, novu narukvicu u svoju kolekciju možete dodati od danas 15. siječnja, kada vas uz Diva Style čeka jedna od šest chic nijansi s privjeskom srca, koje simbolizira snagu ljubavi!

Foto: Borboleta

Osim prekrasne narukvice, čeka vas i mnogo tema, primjerice intervju s Barbarom Kolar, veliki editorijal "Made in Croatia" s best of modnim dizajnerima, obiteljska priča o slastičarnici Magnolia u Gundulićevoj ulici, Fashion vs. Beauty – velika analiza oba biznisa, tko je koliko dobio, a koliko izgubio u pandemijskoj godini i još mnogo toga!

Luksuzni paket Diva Style i Borboleta pronađite na kioscima u Zagrebu od petka 15. siječnja po cijeni od 49,90 kn, a prodajna mjesta pronađite ovdje.