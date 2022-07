'Dečko mi je rekao da sam debela i ružna, a ja ne mogu prestati misliti o njemu...'

U svibnju 2020. upoznala sam muškarca i preselila sam se k njemu jer sam bila sigurna smo u ljubavnoj vezi. Stvari su bile dobre sve dok jedne večeri, nakon nekoliko čaša vina, nije prokomentirao da ako je moja najbolja prijateljica slobodna kao i on, pa bi njih dvoje mogli izaći zajedno, napisala je žena u pismu terapeutkinji Coleen.

Bila je, kaže, shrvana, potpuno slomljena i odselila se, no onda joj je on rekao da ju još uvijek voli i želi natrag pa se vratila. Ipak, nekoliko dana kasnije dobila je SMS u kojem je pisalo: "Oprosti, ipak ne mogu; ti si otišla pa te više ne volim".

- Nisam mogla vjerovati, bila sam tako povrijeđena. Samo dva tjedna kasnije počeo je izlaziti s drugom i pozvao ju da živi s njim, čak i razgovarao s njom o braku. Odlučila sam kontaktirati tu ženu da joj kažem da bude oprezna i, nakon razgovora s njom, shvatio sam da joj je lagao o našoj vezi. Rekao joj je da me nikada nije volio i da sam zgodna, da sam laka i potrebita! - kaže, a ubrzo nakon toga, i ona je prekinula s njim.

- Kontaktirao me i rekao mi da sam debela, ružna luđakinja i da ga ostavim na miru, da sam mu upropastila vezu, no shvatila sam da ga još volim i ne znam što dalje - rekla je.

"Jednostavno si svaki dan ponavljajte da ste imali sreće da pobjegnete od tog tipa i otkrijete kakav je zapravo. Moj vam je savjet da se od više ni ne miješate u njegove veze i ne šaljete poruke ženama s kojima on izlazi, on više nije vaš problem i to mu daje izgovor da stupi u kontakt s vama i vrijeđa vas. Ja bih ga doslovno svugdje blokirala jer ljudi poput njega mogu biti iznimno šarmantni i vrlo manipulativni, pa zapravo ni ne vidite kakvi su dok vas ne povrijede", odgovorila joj je Coleen.

