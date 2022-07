Dečko ju zaprosio nakon 8 godina veze: 'Uopće ne znam želim li brak i djecu, ali ne želim ni prekinuti s njim'

Imam 36 godina i sa svojim sam partnerom u vezi osam godina. Sretni smo skupa i nikada se ne svađamo, ali zapravo nikada nismo razgovarali o braku i djeci pa me potpuno iznenadio kad me je prošli tjedan na večeri pitao hoću li se udati za njega... Srećom, nije oko toga napravio nikakav veliki show, a ja nisam znala što bih mu rekla. Uspjela sam tako izustiti samo 'hvala' i 'možda'... - napisala je jedna žena za Mirror.

Nije, kaže, očekivala da će je zaprositi pa nije nikad ni razmišljala što bi mu rekla, a on je nakon njenog odgovora bio malo uzrujan i atmosfera je brzo splasnula.. Pokušavao je, kaže, sakriti da mu je njeno 'hvala i možda' zasmetao, ali je očito ipak očekivao drugačiju reakciju. Ona sad ne želi prekinuti s njim jer ga voli, ali ne zna što dalje.

- Istina je da ne znam želim li se udati za njega, kao ni želim li se uopće udavati. Poprilično sam usredotočena na svoj posao i i društveni život pa nisam nikad ni razmišljala o djeci. Moja mama misli da to nije normalno, a rekla je i da joj je žao svakog mog dečka. Sad mi je zato savjetovala da se brzo odlučim ako ga ne želim izgubiti - nastavila je.

- Reći 'Da' na njegovu prosidbu, a to ne misliti bi bilo glupo i ne bi bilo fer ni prema njemu. Ipak, mislim da je ovo naglasilo činjenicu da očito dovoljno ne razgovarate o bitnim stvarima i da trebate ozbiljno popričati o tome kako oboje vidite svoju budućnost - odgovorila joj je terapeutkinja Coleen Nolan.

"Ne možete vječno izbjegavati velike teme poput braka i djece, čak i ako odlučite da ništa od toga nije za vas. Sada znate da se on želi oženiti, no znate li uopće želi li biti tata? Mislim da bi bilo užasno da nijedno ne dobije ono što želi od života, samo jer ne znate razgovarati, no smatram i da vas ne treba mama požurivati u ovoj odluci. To je velika stvar i na dan svog vjenčanja trebate biti uzbuđeni i sretni, a ako sad to ne možete ni zamisliti, možda jednostavno on nije pravi za vas - odgovorila joj je Coleen Nolan.

