Borila se s aknama, a terapija je uzrokovala tešku depresiju - liječnik joj poručio: "Biraj, akne ili depresija"

Djevojka imena Lucy Morrison iz županije Surrey u Engleskoj nekoliko mjeseci nakon punoljetnosti počela se boriti s aknama, prenosi The US Sun. Ova 23-godišnjakinja otkrila je kako su problemi s licem potpuno uništili njezino samopouzdanje i bila je prisiljena skrivati se iza puno šminke, šalova i sunčanih naočala kako bi izbjegla čudne poglede i razna pitanja.



Isprobala je apsolutno sve kako bi popravila stanje - od raznih proizvoda do bezbroj sunčanja u solariju u nadi kako će se prištići posušiti.



"Sve je to jako utjecalo na moje mentalno zdravlje i uništilo moje samopouzdanje. Skrivala sam se iza šminke i raznih stvari, a kad god sam izašla s prijateljima pila sam puno alkohola samo kako bih dobila samopouzdanja. Puno komentara dobivala sam od djece koja su ispitivala što se dogodilo mom licu. Odrasli su bili ljubazniji, ali redovito bi mi govorili što trebam napraviti kako bi se izliječila. Meni je to bilo još gore jer bih onda znala da su gledali i primijetili."

Foto: Lucy Morrison

Iako je promijenila prehranu i koristila gomilu proizvoda za njegu, Lucy nije vidjela nikakve promjene na licu, pa se odlučila obratiti dermatolozima koji su joj prvo dali jedan antibiotik, a zatim Roaccutane - lijek koji se koristi za liječenje teških akni. Djelovao je, ali pojavili su se drugi simptomi koji su bili još gori - anksioznost, promjene raspoloženja, otežano pomicanje ruku, osip na koži, glavobolje, krvarenje nosa, depresija. Na stranicama Nacionalne zdravstvene službe piše da takvi simptomi pogađaju svakog 1000 pacijenta.



Lucy je uzimala lijek i nakon devet mjeseci lice joj se potpuno očistilo, ali potpuno je pala u depresiju. Odlučila je o svom stanju obavijestiti dermatologa, a on joj je poručio kratko i jasno: "Biraj, ili akne ili depresija!"



Potražila je drugo mišljenje kao i terapiju koja joj je nakon šest mjeseci pomogla.



Djevojka vjeruje da je akne uzrokovao stres jer nitko u njezinoj obitelji nikada nije patio od problema s licem. "Ne znam zašto sam točno dobila akne. Preselila sam se u drugu državu, a moja obitelj ostala je u Dubaiju, pa sam bila pod stresom. Ne mogu opisati koliko sam presretna što ih više nemam i koliko sam dobila samopouzdanja."