Blizanci će imati malih ljubavnih briga, a pred Strijelcima je tjedan povećanih kretanja

OVAN

LJUBAV: Vjerojatno ćete postati pomalo tupi jer ovih dana ništa ne ispunjava vaša ljubavna očekivanja. Ne budite razočarani, mirom i humorom možete sasvim uspješno održavati solidan status quo u vašoj vezi. Budite diplomat.

KARIJERA: Poboljšat će se ozračje na radnom mjestu. Moguće je da će provokatori otići raditi nekamo drugdje, pa će svima biti lakše. Neki će morati pozavršavati zaostatke i to će im ići na živce. Nedostatak prave akcije u vama će izazivati monotoniju.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pogledajte neki akcijski film.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

BIK

LJUBAV: Šarenilo koje sad živite reflektira se na vaše osobne odnose jednako raznoliko. Možete bježati, možete trpjeti, možete se ironično smijati. Vi ćete vjerojatno prolaziti sve te reakcije, ali snagu ćete uvijek crpiti iz svoje ljubavi i međusobnog uvažavanja.

KARIJERA: Dva koraka prema naprijed, pa jedan prema nazad. Tako bi se mogao opisati vaš radni tjedan ovih dana. Ipak, kad zbrojite sve, nije tako loše, jer se ipak nešto pomiče. I to je nešto. Razmislite o svojim ambicijama i planovima.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pokušajte biti što više realni.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

BLIZANCI

LJUBAV: Bit će malih ljubavnih briga koje će vam povremeno donositi neraspoloženja, ali ne takva da bi vam bilo teško. Uzmite to kao izazov koji vas oboje može potaknuti da još više poboljšate svoj odnos. Samci će biti pomalo ukočeni.

KARIJERA: Uslijedit će odgovori koje ste očekivali i sad nastavljate svoju borbu do kraja, odnosno do konačne pobjede. Ove promjene toliko će vas zaokupiti da katkada nećete vidjeti ništa drugo. Ono što postignete na ovaj način zaživjet će.

ZDRAVLJE&SAVJET: Neki se sve više zanimaju za filozofiju.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

RAK

LJUBAV: Bit ćete privlačni. Služit ćete se erotikom za potpuno zavođenje. To će vam zapravo najbolje ići od ruke u privatnom životu. Ako pokušate malo više razgovarati s drugom stranom, naići ćete na nerazumijevanje. Zato je najbolje da šutite.

KARIJERA: Bit će zanimljivih poslova, a posebno onih uslužnog karaktera. Ponekad od svega nećete moći predahnuti, ali najviše će vas živcirati što će neki vaši kolege funkcionirati i više nego aljkavo. Pokušat ćete ih usmjeriti da rade savjesnije.

ZDRAVLJE&SAVJET: Redovno se opuštajte.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

LAV

LJUBAV: Ljubavna rezignacija i neraspoloženje bit će obilježja ovih dana. Distanca u osobnim odnosima bit će vaš odgovor na potrebe druge strane za nježnostima. Ipak, pokažite bar malo pažnje nekim darom kako vam kasnije ne bi bilo žao.

KARIJERA: Zavući se u mir vlastitog doma ovaj će vam tjedan biti glavna preokupacija. Radovi u kući li tihe djelatnosti iz mirnih prostora događat će se spontano. Na radnom mjestu vjerojatno ćete se boriti sa šefovima. Budite mudri.

ZDRAVLJE&SAVJET: Fokusirajte se na one sadržaje koji vas vesele.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

DJEVICA

LJUBAV: Ovih dana smanjit ćete svoje izlaske i više se usredotočiti na zajednički boravak u svom domu. Neće vam više biti potrebne društvene atrakcije. Bit će dovoljno ostati kod kuće s voljenom osobom ili poći na neko mjesto gdje ćete biti sami.

KARIJERA: Pogledajte malo bolje oko sebe i otkrit ćete da mnogo ljudi želi surađivati s vama. Potrebno je bolje se povezati i osmisliti kvalitetniji organizacijski plan. Kad to napravite, trebat će još razraditi neke detalje. Razradite sve u detalje.

ZDRAVLJE&SAVJET: Jača vaše samopouzdanje.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

VAGA

LJUBAV: Kako tjedan bude prolazio, primijetit ćete da sve bolje komunicirate se osobama suprotnog spola. Pored toga, bit ćete vrlo atraktivni i poduzetni. U takvim okolnostima možete zavesti mnoge. Oni u vezama bit će pomalo nemirni.

KARIJERA: Komunicirat ćete sa suradnicima oko nevelikih tema, ali ćete to odraditi besprijekorno. Ponekad će vam nedostajati pravih izazova jer oni koje doživljavate svakodnevno bit će obojeni stresom. Borite se, isplatit će se.

ZDRAVLJE&SAVJET: Oslonite se na svoje bliske prijatelje.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

ŠKORPION

LJUBAV: Tokom ovog tjedna vaši će se osobni odnosi vjerojatno poboljšati. Svakim danom vi ćete postajati sve spremniji za dijeljenje s drugima. Voljena osoba će opet biti otvorena prema vama. Osvježit će vas zanimljiv izlet ili putovanje.

KARIJERA: Većina glavnih poteza ovisit će o drugima, ali vi polako dio preuzimate u svoje ruke. Sreća da je tako, jer imate potrebu razviti neke svoje ideje u praksi. Utoliko će doći do poboljšanja na vašem radnom mjestu. Budite hrabriji.

ZDRAVLJE&SAVJET: Osjetite prirodu oko sebe.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

STRIJELAC

LJUBAV: Vaš ljubavni život ovih će dana biti prosječan. Bit ćete više manje zadovoljni, ali ne toliko da bi se moglo reći da ste presretni. Bit će zabavljanja, ali i ugodnih doživljaja u ozračju vlastitog doma. Neki će zrelo smanjiti svoja očekivanja.

KARIJERA: Pred vama je tjedan povećanih kretanja. Mnogi će putovati u drugi grad zbog posla. Sve to će vas osvježiti, te probuditi nove ideje kako unaprijediti ono što radite. Bit će i onih koji će s lakoćom razmjenjivati nove informacije sa suradnicima.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nećete izbjeći dnevne stresove.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

JARAC

LJUBAV: Svoju zavidnu energiju uložit ćete u učvršćivanje odnosa s osobom koju volite. Bit će to iskreni trud s važnim rezultatima. Poslužit ćete se novim idejama koje će povremeno iznenađivati drugu stranu. Ništa vas neće zaustaviti u izražavanju emocija.

KARIJERA: Učvrstit ćete stečene pozicije i povremeno se ponašati kao pravi vođa. Shvaćate da se vrijedilo potruditi i sad mirno možete nastaviti dalje. Posebno dobro ići će onima koji u svojoj profesiji koriste intuiciju ili već iza sebe imaju dokazane rezultate.

ZDRAVLJE&SAVJET: Zadržite neke stvari za sebe.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

VODENJAK

LJUBAV: Vjerojatno ćete smanjiti izlaske, a više vremena provoditi na sasvim običnim mjestima. Oni koji još traže srodnu dušu baš tu bi mogli naići na ljubav, dok će vezani svakim danom sve više otkrivati koliko sitnice život znače.

KARIJERA: Pred vama su neke nove mogućnosti, ali samo ako se budete snašli u novim suradnjama koje nisu jednostavne. Sve vas to usmjerava na daljnji rad u kom mogu doći do izražaja neki vaši mali talenti, ali i znanje. Kontaktirat ćete mlade suradnike.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pretjerujte sa sportom.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

RIBE

LJUBAV: Ne gnjavite partnera s dokazima ljubavi jer to nitko ne voli. Trenutačno vam je sasvim dobro, a vaša mala nesigurnost samo je plod vaše mašte. Shvatite da ne postoji garancija za ništa na ovom svijetu, a kad to usvojite, sami ćete se osjećati bolje.

KARIJERA: Rad iz sjene bit će vam najugodnija opcija. Ono što radite činit ćete mirno, bez previše atrakcija. Uživat ćete u istraživanju nepoznatog, ali i u sitnicama. Neki će svoje ambicije svesti na realnu mjeru. Postajete zreliji.

ZDRAVLJE&SAVJET: Rado ćete izlaziti u prirodu.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

TOP 3: Škorpion, Jarac, Ribe