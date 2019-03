Bijesna majka dječaka (9) koji je putovao sam: "Smjestili su ga u skladište!" No, djeca su se snašla

Dječak John iz Australije putovao je zrakoplovom prošlog četvrtka navečer, bez pratnje roditelja, iz Brisbanea u Sydney u posjet baki i djedu.

Kada djeca putuju sama zrakoplovom, kabinsko osoblje posebno pazi na njih tijekom i poslije leta dok ne budu u sigurnim rukama svoje obitelji ili osoba koje ih čekaju na odredištu.

Tako je trebalo biti i s devetogodišnjim dječakom Johnom kojeg su u Sydney čekali baka i djed, a koji je letio zrakoplovom Virgin Australia.

Trebao je sletjeti na odredište navečer u 21.10 sati, no njegovi baka i djed čekali su ga sve do 23.40h bez da su imali ikakve informacije gdje je njihov unuk i što se događa. Tada su dobili poziv od avioprijevoznika s pojašnjenjem da je let preusmjeren u Melbourne, gdje će dječak i prenoćiti do jutra, no bez infomarcija u kojem hotelu i sl.

Avioprijevoznik je dužan osigurati smještaj za putnike u ovakvim situacijama, kada se zrakoplov zbog vremenskih ili drugih poteškoća preusmjeri u drugi grad ili prizemlji prije dolaska na odredište, no u ovom slučaju to je bilo "daleko od hotelskog smještaja".

Majka dječaka, Katie, tvrdi, kako im iz aviokomapnije nitko nije javio na vrijeme što se događa, a dječakova baka navedena je kao osoba za kontakt u slučaju potrebe. Katie tvrdi kako ima kumu u tom gradu i dječak je mogao prespavati kod nje da je znala da dječaka neće smjestiti u hotel. Ovako, dječak je prespavao na podu, među kutijama, u skladištu, zajedno s još dvoje djece koja su putovala bez pratnje, piše The sun.

Bijesna zbog ovakvog postupanja prema njenom djetetu, Katie je medijima rekla kako je ovakvo ponašanje jednog avioprijevoznika nedopustivo te naglasila kako je njen sin prošlog mjeseca preživio operaciju srca.

Iz tvrtke su se oglasili priopćenjem u kojem je navedeno kako su njihovi zaposlenici osigurali najbolju skrb za djecu sukladno uvjetima. Ispričali su se zbog propusta u komunikaciji s dječakovom bakom, koja je navedena kao osoba za kontakt, a dječak je nastavio putovanje za Sydney ujutro u 10 sati.

