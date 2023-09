ANKETA: Što vas najviše živcira kod prodavača u dućanu?

Nije lako raditi u dućanu, no nije lako ni biti kupac. Naime, svi prodavači, a i ostali, znaju da neki kupci ponekad znaju biti zaista naporni i otežati posao u dućanu. Od svađanja oko cijena do ostavljanja stvari po dućanu gdje im nije mjesto. Međutim, postoje i neke stvari koje nerviraju kupce kada dođu u kupovinu.

Prodavači ponekad, kao i kupci, također znaju biti loše volje i onda se znaju dogoditi i svađe s kupcima, ili samo neke neugodne situacije. Nedavno se na Redditu pokrenula tema "Što vi kao kupac najviše mrzite kada dođete u trgovinu?", a odgovori su bili zaista različiti.

Mnogi su tako naveli da ih živcira kada uđu u dućan s odjećom i kada ih prodavačica odmah pita trebaju li pomoć, no najviše je ipak prigovora bilo za dućane s hranom. "Kada mi prebrzo otkucava proizvode na blagajni i ne stignem to potrpati u vrećicu", "Mrzim kad me na blagajni pitaju želim li neke posebne stvari na popustu, ili kad me općenito pitaju želim li još što", "Kada odem na samoposlužnu blagajnu i zašteka, i opet moram čekati nekog tko radi tamo da dođe, a to dugo traje."

