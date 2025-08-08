Zbog prve stručne sinteze hrvatske povijesti veličali ga kao 'hrvatskog Herodota'

Moje je djelo rodio vapaj narodni, a do kraja ga dovedoh imajući pred očima onu lijepu riječ: Amor patriae dat animum – ljubav prema domovini daje mi hrabrosti i samopouzdanja..., zapisao je ugledni povjesničar, publicist i političar Tadija Smičiklas (1843. – 1914.) na stranicama svoga djela "Poviest hrvatska", prve stručne sinteze hrvatske povijesti te jedne od najočekivanijih i najprodavanijih knjiga 19. stoljeća u izdanju Matice hrvatske.

Smičiklas, koji se kao profesionalni povjesničar obrazovao u Pragu i Beču s istaknutim rezultatima, sintezu temelji na vlastitim gimnazijskim predavanjima iz "Hrvatske povijesti", koja su u knjizi dodatno razrađena istraživačkim radom, nudeći jasan i razrađen periodizacijski okvir unutar kojega interpretira hrvatsku povijest od antičkih vremena do sredine 19. stoljeća.

Koncepcijski je težio postići uravnotežen prikaz, osvrt na sva četiri velika razdoblja hrvatske povijesti o kojima piše: prvo razdoblje najranije povijesti do kraja hrvatskih narodnih vladara, zatim drugo razdoblje od dinastije Arpadović do osmanskih provala na hrvatski prostor, treće razdoblje od osmanskih provala do kraja 17. stoljeća te četvrto razdoblje od kraja vladavine Leopolda I. do vlasti Ferdinanda V. i bana Jelačića 1848.

Djelo je istog trenutka nakon tiskanja prvog sveska prihvaćeno kao nacionalni kulturni spomenik, uspješnica i dugo iščekivano ostvarenje devetnaestostoljetnih ideja o tome kako bi povijest trebala biti napisana, i kao znanstveno i kao književno-popularno djelo. Tome je uvelike pridonio i ugled autora, čiji osobni stručno-znanstveni uspon koincidira s važnim prijelomnicama hrvatske i srednjoeuropske povijesti.

S jedne strane kao dekan Filozofskog fakulteta (1886. – 1887.), a potom i kao rektor Sveučilišta u Zagrebu (1888. – 1889.) te predsjednik JAZU (1900. – 1914.) i Matice hrvatske (1889. – 1901.), a s druge strane kao saborski zastupnik Neodvisne narodne stranke u dva mandata (1884. – 1887. kao zastupnik sotinskoga i 1897. – 1902. kao zastupnik pregradskoga kotara), Smičiklas je istupao u javnosti kao kritičar režima te pokretač brojnih ideja i inicijativa. Svoju ulogu u hrvatskoj historiografiji vidio je na različitim razinama i kao školovani stručnjak aktivno se, na najvišim razinama, uključio u razvoj znanstvenih djelatnosti, objavljujući vlastite radove i knjige. Gotovo 150 godina poslije, u hvale vrijedan nakladnički podvig upustila se zagrebačka Sveučilišna knjižara i antikvarijat Dominović i objavila kapitalno djelo koje bogatstvom te raznovrsnošću podataka predstavlja zanimljivo štivo i za stručnjake različitih struka i za širu publiku, stoga nosi neprocjenjivu vrijednost mjesta sjećanja za hrvatsku historiografiju, kulturnu baštinu te humanistiku općenito.

Kako u predgovoru izdanja navodi dr. sc. Filip Šimetin Šegvić, docent s Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Katedra za povijest Sredozemlja, Srednje i Jugoistočne Europe), Smičiklasov pregled hrvatske povijesti dočekan je u onodobnoj javnosti uglavnom s oduševljenjem. Bila je to bez velike konkurencije jedna od najpopularnijih, ako ne i najpopularnija knjiga 19. stoljeća na hrvatskom jeziku. Čitala se, komentirala, prepričavala. Izlazak drugog sveska autorov je prijatelj August Šenoa proslavio tiskanjem letka za prijatelje, a riječ je o veseloj kajkavskoj pohvalnici Carmen, u kojoj ga se veliča kao "hrvatskog Herodota". Prijatelji su pod Šenoinim vodstvom organizirali proslavljenom autoru sinteze i počasni domjenak, "knjigopisarski ceh" te uručili Smičiklasu svečanu diplomu.

Kao nijedna knjiga iz izdanja Matice hrvatske do tada, "Poviest" se prodavala i čitala u najrazličitijim čitateljskim krugovima. Političari su je čitali kako bi iz nje crpili argumente u svojim raspravama i ideološkim porukama, književnici hvaleći spisateljsku darovitost, pjesnici i umjetnici kao predložak koji im je poticao inspiraciju. Šire građanstvo prihvatilo ju je zbog svega toga pomalo, a najviše zbog patriotskog naboja. Ostvaren je glavni cilj – da hrvatska povijest koju je napisao jedan ugledni stručnjak bude čitana i komentirana. Tako je Smičiklas postao možda i najpopularniji povjesničar svog vremena.

– Svi su Smičiklasovi suvremenici priznavali trud i godine ozbiljnog rada zahvaljujući kojima je nastao prvi ozbiljni pregled hrvatske povijesti. Djelo je to povjesničara, sveučilišnog profesora, političara i aktivnog intelektualca, čovjeka duboke erudicije i širokog znanja, spremnog na nemali zadatak od "nacionalne važnosti". Ohrabren europskim uzorima, upustio se u pisanje narodne povijesti, a da pritom nije iznevjerio očekivanja svoje publike. Jaroslav Šidak zato je i napisao da je to djelo tipičan primjer pragmatične historiografije, s ciljem da jača nacionalnu svijest i odupire se hegemoniji Budimpešte – ističe povjesničar Šimetin Šegvić.

Ipak, Smičiklas je osjećao potrebu zahvatiti i više od same politike, pa je u tipičnom devetnaestostoljetnom shvaćanju kulture kao "svega ostaloga" uspio dodati ono što naziva "kulturne slike" te "geografijske slike" na kraju svake knjige. ​Dakle, unatoč tome što je u njegovu narativu politika mjerilo snage jednog naroda, Smičiklas nije želio zanemariti važnost kulturnih, privrednih i društvenih aspekata, koje je s različitim uspjehom ugradio u svoj pregled, najčešće kao izdvojene osvrte.

Naš sugovornik ističe kako je ideja o pisanju sinteze hrvatske povijesti postupno sazrijevala. I u javnosti, i u historiografskim krugovima postojala je takva potreba. Međutim, Ivan Kukuljević i Franjo Rački su kao ključni organizatori moderne hrvatske historiografije shvaćali da je znanstvena sinteza nemoguća bez nužnih predradnji: kritičkog objavljivanja izvora. Tim se pripremnim radovima i posvetio, pa je ostalo na Smičiklasovoj generaciji da se uz takve temelje okuša u pisanju pregleda.

Smičiklas je sam pritom bio svjestan tereta i odgovornosti koji je odlučio preuzeti; u predgovoru svoje "narodne" sinteze zato piše: "Ako li sam ipak kadgod omamljen ljubavlju moga naroda istinu promašio, to iskreno žalim i popravit ću budući put. Ako li nedospijem, da sam moje pogreške izpravim, budi blagoslovljeno svakomu, koji ih bude sdušno izpravljao. Samo molim, neka moji izpravitelji uvaže prvo: da u nijednoj naučnoj struci neima čovjeka koji bi se svuda u cielom ogromnom predmetu svoje nauke jednakom snagom i vještinom kretao; drugo: da upravo zato nisu se mogli odvažiti mnogo stariji, od mene učeniji i ugledniji povestnici hrvatski, da napišu ovakovu cjelovitu poviest, jer su se bojali, da na ovom dalekom i mnogo puta pretamnom putu nezablude".

Jer, čim se pojavio prvi tiskani svezak, pojavile su se i kritike koje su upozoravale na to da je knjiga bitan doseg, ali da je žrtvovana znanstvenost. U nekim je slučajevima nedostatak izvora, a svakako ozbiljnih istraživačkih radova i specijalističkih monografija, Smičiklasa doveo u problem i onemogućio mu uravnoteženi pregled svih razdoblja i aspekata. Jednako tako Smičiklas u svojem kratkom predgovoru prvog sveska navodi žaljenje što su izostali zemljovidi, detaljnije izrađena banologija odnosno popis hrvatskih banova, kao i prigodna kazala osoba i mjesta. Sve je to – prema sudu dr. sc. Filipa Šimetina Šegvića – bio danak brzini unutar koje je Smičiklas morao raditi i formatu popularizirane znanstvene knjige u izdanju Matice hrvatske.

Tijekom dugogodišnjeg rada na sintezama Smičiklas je bio primoran napraviti brojne kompromise koji su se odrazili na koncepciju, kao i na samu izvedbu sinteze hrvatske povijesti. Budući da se našao u vremenskoj stisci da objavi dva sveska, k tome u populariziranu obliku, jer, kako sam piše, "preogromna većina čitatelja hoće suvislo pripoviedane čine" – a glavni cilj knjiga bio je ipak "zadobiti što više čitatelja iz svih stališa naroda hrvatskoga", morao je odustati od nekih predviđenih znanstvenih kriterija. No obećao je Smičiklas zato da odmah po objavi prvog sveska kreće u rad na novom izdanju sinteze, u kojem će se ispraviti nedostaci prvog, navodeći izvore i citate.

– Smičiklasu je pripao zadatak koji nije bio jednostavan. Od njega se očekivalo da u datom trenutku pripremi sintezu hrvatske povijesti koja je znanstveno utemeljena. Međutim, količina izvora koje je tada bila obrađena, koja je tada dakle bila poznata, jednostavno nije bila dostatna za dubinsko interpretacijsko rješenje nekih razdoblja ili pitanja. Smičiklas je toga bio izuzetno svjestan. Stoga je dalje tijekom svoje karijere radio na Codex diplomaticus – dakle na Diplomatičkom zborniku Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije, na kritičkim izdanjima izvora, gurajući stvar prema naprijed i opet objavljujući kritička izdanja izvora koje ranije nije mogao integrirati u svoju sintezu, ali je to svojim mukotrpnim radom ostavio za daljnje generacije.

Nedostaci postoje, ali ne zato što je Smičiklas bio nemaran ili zato što nije bio dovoljno savjestan, nego u datom trenutku nije mogao sve to pokriti jer za to, jednostavno, nije imao vremena, ali i dovoljno rezultata dotadašnjih istraživanja na koja bi se oslonio. Danas, kada postoje brojne sinteze hrvatske povijesti, to nije nekakav problem, ali moramo razmišljati o tome da je na Tadiji Smičiklasu ležala odgovornost da to kapitalno djelo postavi na način koji će biti prihvatljiv tadašnjim povjesničarima, ali i široj publici – promišlja docent Šimetin Šegvić.

U predgovoru knjige, otvara i zanimljivo pitanje: što danas o ovom djelu mogu misliti povjesničari i ljubitelji povijesti? Potom nudi još zanimljiviji odgovor, navodeći kako kod povjesničara vjerojatno izaziva nešto manje oduševljenja, barem u odnosu na drugu čitateljsku publiku.

– Više od stotinu godina nakon što je ta knjiga izašla, bilo bi doista tragično kada bismo rekli da većina tih teza ili većina tih pristupa, koje je Smičiklas tada smatrao opravdanima, danas stoje ili da se ništa nije promijenilo. To bi značilo da je hrvatska historiografija zapravo na neki način kolabirala, odnosno da nije u stotinu godina proizvela ništa važno, a to ipak nije tako. Naša se historiografija razvijala još u vrijeme kada je Smičiklas djelovao, uostalom, i prije njega bilo je knjiga kojima se to pokušalo, ali nije bilo uspješno. Naravno, njegova "Poviest" nama povjesničarima je sada zanimljiva kao izvor za 19. stoljeće, za vrijeme u kojem je Smičiklas djelovao, osobito stoga što je ova knjiga ujedno i prvi znanstveni pokušaj cjelovitog interpretiranja hrvatske povijesti. Današnja historiografija došla je do brojnih novih spoznaja i puno toga što u Smičiklasovoj sintezi piše, odnosno, brojne njegove interpretacije danas su neodržive. A i koncepcija povijesti, dakle to kako povijest shvaćamo i što ona obuhvaća, danas je znatno drukčija.

No ova nam je knjiga važna jer je bila i nevjerojatno čitana. Riječ je, dakle, o jednoj od najčitanijih knjiga devetnaestog stoljeća na hrvatskom jeziku, ako ne i najčitanijoj. I ona nam daje uvid u to što je jedan ugledni autor smatrao da je u tom trenu relevantno i kako treba prikazati hrvatsku povijest ljudima koji su za nju očito zainteresirani – kaže docent Šimetin Šegvić.

Naposljetku, preostalo je tek pitanje vrednuje li danas Hrvatska dovoljno lik i djelo Tadije Smičiklasa, autora prve sinteze povijesti Hrvata?

– S jedne strane, mislim da Tadija Smičiklas kao osoba ima određenu težinu u društvu. Prepoznat je kroz različite formalne ili manje formalne aspekte, dakle, postoje nagrade po njemu, ulice Tadije Smičiklasa u brojnim hrvatskim gradovima, njegovo ime se ističe i u sklopu Matice hrvatske, HAZU i Sveučilišta u Zagrebu, i u tom smislu možemo reći da je njegovo ime i dalje vidljivo u javnosti. No s druge strane, u današnjim vremenima katkad mi se čini da dosta zaboravljamo na naše 19. stoljeće, na sve te zaslužne osobe, što struka na neki način pokušava održavati putem obljetnica i različitih diskusija. To ide nekom svojom logikom, ali nisam siguran koliko je uopće naše društvo više zainteresirano za nekoga tko je prije stotinu i više godina pokretao važne projekte i vukao doista važne poteze. Bitno je da i dalje proučavamo to vrijeme, jer riječ je o formativnom razdoblju modernog uma, to ljudi razumiju i drago mi je da još postoji interes za osobe i pitanja iz devetnaestog stoljeća – zaključuje dr. sc. Filip Šimetin Šegvić.

Smičiklasova sinteza po njemu je bez sumnje proizvod trenutka, pa je današnjim povjesničarima to višestruki izvor za uvid u historiografiju, društvo i um 19. stoljeća. Oduševljenje kojim je prihvaćena, različita mjerila – od prodaje do čitanosti – dobro prikazuju što je krajem 19. st. u društvu predstavljao patriotizam, do kojih je granica sezao i koji su mu bili zadaci. "Poviest", bez dvojbe, i dalje nosi epitet prve sinteze koja je započela niz i u kolektivnom smislu postala mjesto pamćenja, kao pedagoški brevijar različitih naraštaja i višestruko izvorište nove povijesne memorije. U tom smislu ona nikada ne prestaje biti aktualna.