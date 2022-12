Zalazak aristokracije oslikan golemim perikama i deformiranim psima

Riječ "la folie" na francuskom jeziku označava ludost, huncutariju, šašavost, a koristi se i za vrtnu kućicu, odnosno sjenicu. Važno je to znati jer upravo tako, "La folie", naslov je izložbe Maje Bachler otvorene u zagrebačkoj Galeriji Forum. Riječ je o slikama inspiriranima raskoši i groteskom 18. stoljeća, razdoblja zalaza aristokratske klase.

– Te kućice iz naslova bile su mjesta bijega, izolacije i mašte, mjesta izdvojena od svijeta i od zakona svakodnevice. Mjesta gdje su sitne ludosti dozvoljene. Nove slike Maje Bachler također kreiraju izdvojeni svijet, inspiriran kasnim 18. stoljećem, razdobljem zalaska feudalizma, kada je estetika vladajuće, aristokratske klase zapadala u ekscese, pretjerivanja i ono što se obično naziva dekadencijom, odnosno propadanjem na svim razinama. No velike klase propadaju raskošno i rastrošno, pa je tako i ono što je slikaricu fasciniralo u ovoj eri bila groteskna raskoš: goleme perike, deformirani psići, nepraktične haljine i kaputi, sveprisutni usitnjeni ornamenti, debeli nanosi šminke na licima plemstva i lascivnost književnih i slikarskih ostvarenja epohe – kazao je Feđa Gavrilović.

Maja Bachler rođena je 1983. u Zagrebu. Diplomirala je sociologiju na Filozofskom fakultetu i likovnu kulturu na Nastavničkom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, smjer slikarstvo. Izlagala je na 32. i 34. Salonu mladih, 11. Erste trijenalu crteža te samostalnim izložbama Konstrukti i Volare u Greti, Zeitraum u Laubi i Halieutica u galeriji Stara skula na Mljetu. Kada smo je svojedobno pitali kada je otkrila slikarstvo, odgovorila je: "U osnovnoj školi. Prije toga uglavnom sam crtala. U jednom periodu života nisam željela biti umjetnica. Tada su me neke druge stvari zainteresirale, no to razdoblje nije predugo trajalo." Rekla je tada i kako svojim radom daje suptilnu kritiku ovovremenosti, da joj je želja naslikati Banksyjev portret, a da bi svoje slike jednog dana voljela vidjeti u nekoj od građevina arhitekta Ludwiga Miesa van der Rohea.