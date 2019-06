Vukovar film festival nominiran za nagradu EFFE

Vukovar film festival nominiran je za nagradu EFFE za 2019. godinu! Riječ je o tradicionalnoj nagradi platforme Europa za festivale, festivali za Europu - Europe for Festivals, Festivals for Europe - koju svake druge godine dodjeljuje Udruga europskih festivala. Na taj je način Vukovar film festival, kao jedini filmski festival u Hrvatskoj koji već dugi niz godina s ponosom nosi oznaku EFFE dobio posebno priznanje od strane Udruženja europskih festivala. Kao jedan od najkvalitetnijih i svakako najznačajniji filmski festival u Hrvatskoj, Vukovar film festival koji se ove godine održava u razdoblju od 4. do 7. srpnja nominacijom za ovu prestižnu nagradu svoju kvalitetu je podignuo za još jednu razinu više.

Međunarodnim žirijem od jedanaest članova iz raznih europskih zemalja koji ove godine dodjeljuje nagradu EFFE predsjedava Sir Jonathan Mills, bivši direktor međunarodnog festivala u Edinburghu. Nagrada EFFE dodjeljuje se svake druge godine za umjetničke festivale koji uspješno demonstriraju umjetničku vrijednost, ali u isto vrijeme imaju i snažan utjecaj na lokalni i regionalni razvoj u smislu kulturnih djelatnosti. Platformu EFFE – Europa za Festivale, Festivali za Europu – inicirala je Udruga europskih festivala, a podržava ju Europska komisija i Europski parlament.

Vukovar film festival tako je postao jedan od dvadeset i četiri nominirana europska kulturna događaja koji će se 26. rujna ove godine natjecati na svečanoj dodjeli nagrade u Bruxellesu.

Sveukupna brojka festivala u Europi koji nose oznaku EFFE jest 715, pa je važno napomenuti da je Vukovar film festival nominiran kao jedan od dvadeset i četiri laureata koja su privržena umjetnosti i svojim zajednicama te koja demonstriraju otvorenost prema svijetu. Svi festivali zajedno predstavljeni su na internetskoj stranici www.festivalfinder.eu, interaktivnoj tražilici za umjetničke festivale u Europi.

Uz odluku međunarodnog žirija EFFE-a o ovogodišnjim EFFE laureatima, Udruženje europskih festivala također je najavilo i EFFE nagradu publike. Već je danas na web stranici www.festivalfinder.eu otvoreno internetsko glasovanje u kojem sve do svečane dodjele nagrada 26. rujna može sudjelovati publika iz cijelog svijeta i dati glas svojem najomiljenijem festivalu među nominiranima, uključujući i Vukovar film festival. Stoga pozivamo sve zainteresirane da se pridruže glasovanju i glasaju za naš najznačajniji filmski festival koji se održava u najljepšem gradu na Dunavu.

Vukovar film festival ove se godine održava trinaesti put u razdoblju od 4. do 7. srpnja. Tijekom četiri dana trajanja festivala bit će prikazano preko 60 filmova u 11 kategorija od koje su 3 one u natjecateljskom programu – dugometražni igrani film, kratki igrani film i dokumentarni film. Na festivalu će se u popratnom programu prikazati najnoviji filmovi redatelja Pedra Almodovara, Fatiha Akina, braće Dardenne, Paula Sorrentina i mnogih drugih, a posebna poslastica svakako će biti kategorija „Pobjednici Berlina i Cannesa“ u kojem će vukovarska publika prva u Hrvatskoj premijerno imati priliku pogledati dobitnika nagrade Zlatni medvjed u Berlinu („Sinonimi“) i dobitnika Zlatne palme u Cannesu („Parazit“).