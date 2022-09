Kristian Novak

'Umirovljenik s 500 milijuna naših kuna viče novinarima da su lešinari. Zastrašuje kako ljudi, kad se dočepaju moći, nemaju srama'

"Vani očekuju da konstantno repliciramo tezu o nama kao potomcima države koja se raspala, kako je to za nas bila strašna, užasna trauma. Žele i repliciranje i reproduciranje stereotipa o Balkancima kao o nježnim divljacima koji su u jednom trenutku u stanju biti vrlo srdačni, a u drugom se kolju noževima. Ako pišeš o nečem trećem, to njima nije previše zanimljivo. To imaju i doma" kaže Kristian Novak