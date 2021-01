Točno pola stoljeća bez francuske dizajnerice koja je oslobodila žensko tijelo

Prije točno pola stoljeća (10. siječnja 1971.) umrla je sitna, mršava Francuskinja u dobi od 88 godina u hotelu u kojem je stanovala. Bila je neokrunjena kraljica mode 20. stoljeća, kreatorica koja je u najdoslovnijem smislu te riječi oslobodila žensko tijelo. I svojim rukama stvorila modu za tu novu – slobodnu ženu.

Ona je, naravno, Gabrielle Chanel, žena koju svijet zna i poštuje kao Coco Chanel, modna genijalka koja se rodila 19. kolovoza 1883. u malom mjestu Saumuru. Djetinjstvo je provela u sirotištu, gdje je i naučila šivati.

Svoj prvi dućan, nakon što se okušala i kao varijete pjevačica, u kojem je i stekla vječni nadimak Coco, otvorila je 1909. godine. Bila je to mala manufaktura šešira, no uspjeh je bio takav da se već nakon godinu dana preselila u Rue Cambon, prestižnu lokaciju u Parizu, i počele kreirati odjeću. Njezin život, strasti i modni počeci u tim ranim godinama odlično su predstavljeni u filmu “Coco prije Chanel”, koji je 2009. godine režirala Anne Fontaine, a u kojem je slavnu kreatoricu odglumila Audrey Tautou.

Taj film odlično ocrtava način na koji je Coco razmišljala o odijevanju; ona posuđuje muške odjevne komade iz ormara tadašnjeg ljubavnika, odbacuje korzete i sve što sputava žensko tijelo, bavi se sportom i time je svojevrsni začetnik sportske odjeće, mondenim ljetovalištima francuske rivijere šeće se u običnoj pamučnoj majici na bijelo-plave pruge, što je tada bio nevjerojatan modni skandal, a baš takve majice i danas nosimo svakog ljeta... Najjednostavnije bi bilo reći da je Coco ženama pokazala da se ‘chick’ može biti i ako se odjeća beskrajno pojednostavi. A kako je njezina odjeća bila ne samo praktična na posve nov način već i beskrajno lijepa i profinjena, bila je to modna lekcija koja je vrlo brzo zaludila svijet.

No, u modnu povijest Coco Chanel ipak će biti zapisana kao autorica dvaju velikih modnih izuma. Prvi je mala crna haljina, odjevni predmet bez kojeg danas žene više ne mogu i ne žele živjeti jer riječ je o haljini koja se podjednako dobro nosi i po danu i za svečanije, večernje prilike, a uz koju samo treba promijeniti ciple i nakit. Podjednako revolucionarna te do dana današnjeg najcitiranija njezina kreacija jest Chanel kostim, naoko jednostavna dvodijelna odjevna kombinacija koja se sastoji od ravne, uske suknje dužine do koljena i paspulirane jakne dugih rukava bez revera. O kakvom se modnom proizvodu radi ,i danas svjedoče (zamalo prekopirane, ali sašivene od imitacije pravog tvida) jakne koje se mogu kupiti u gotovo svakoj modnoj trgovini.

I da je napravila samo to, Coco bi snažno obilježila modu 20. stoljeća, ali ona je modnoj povijesti ostavila i neke od najslavnijih modela torbica, profinjenu bižuteriju koja se nosi uz pravi nakit od bisera i dijamanata, kao i parfeme koji i danas ruše sve rekorde prodaje.

Najpoznatiji je svakako Chanel No. 5, lansiran davne 1923. godine, a koji i danas slovi kao kralj među mirisima te je sinonim za luksuz i kvalitetu. Coco Chanel je od dizajnera parfema Ernesta Beauxa jednostavno naručila: “Parfem koji miriše kao žena.” A nakon što je u jednom intervjuu Marilyn Monroe rekla da u krevetu nosi samo nekoliko kapi, legenda je rođena.

Originalna bočicu tog parfema upravo se nalazi na velikoj retrospektivnoj izložbi u Parizu “Gabrielle Chanel, modni manifest”, koja je otvorena do 14. ožujka 2021., a nakon toga kreće na put po svijetu. Ta je izložba organizirana u deset segmenata, i kronološki prati razvoj njezina rada od 1910. do 1971. godine. Na njoj se može vidjeti više od 350 izložaka, a sadrži i deset portreta legendarne Coco.

“Nitko nikada nije mogao vidjeti toliko Chanela na jednom mjestu”, izjavila je direktorica muzeja Palais Galliera Miren Arzalluh, što je svakako odličan poziv za neko kratko vikend-putovanja, kada izložba stigne negdje u blizinu, a sasvim sigurno Beč će biti jedna od njenih destinacija.