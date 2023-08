Tko su 'civili' koji stoje iza Opere Selecte? Počeo je kao san pijanista, čuda od djeteta

Glazbeni festival Opera Selecta, koji se ovog ljeta petnaesti put održao u Trogiru, počeo je kao san jednog osamnaestogodišnjaka. Vinko Buble bio je već kao pijanističko čudo od djeteta ponos svoga grada.

Ekonomistica i stomatolog

Zato je i mogao doprijeti do odraslih i u njihovim profesijama već dokazanih i prekaljenih ljudi kao što su ekonomistica Natalija Vukelić i stomatolog (ujedno i inženjer strojarstva) Petar Žuljević, na glasu i kao beskompromisni perfekcionist u svemu čega se prihvati. Povezala ih je strastvena ljubav i divljenje prema klasičnoj glazbi i vlastitom gradu. Smatrali su i onda, a tako misle i danas, da ih bogata baština usred koje su rođeni obavezuje da i sami nešto stvore, pridonesu i prenesu u budućnost.

Ulogu umjetničkog autoriteta i veza s velikim glazbeničkim svijetom i njegovim najizvrsnijim protagonistima imala je Vinkova profesorica na Umjetničkoj akademiji u Splitu, pijanistica Olga Cinkoburova. Rođena je u Moldaviji, tada još dijelu Sovjetskog Saveza, a došavši u Hrvatsku još devedesetih godina, sa svojom umjetničkom obitelji ostavila je već dubok i dragocjen trag u glazbenoj kulturi svoje druge nove domovine.

Bio je to inicijalni kvartet, eksplozivna jezgra oko koje su se Trogirom širili oduševljenje za klasičnu glazbu, volja da se nešto napravi, a već nakon prvih održanih koncerata i ponos festivalom Opera Selecta. Radi lakše i efikasnije organizacije osnovali su i istoimenu udrugu, isključivo i strogo neprofitnu. Nitko od njih na festivalu nikada ništa nije zaradio. Štoviše, svatko prema svojim mogućnostima, znali su prevrtati i istresati i vlastite džepove.

Prepoznavali su ih i pridruživali im se sugrađani koje, svakog u svom poslu, također krasi izvrsnost: od maštovite cvjećarke, ugostitelja, chefova i hotelijera s visokim kriterijima, ukusom i dugom tradicijom, pa sve do simpatične gospođe kojoj su najsretniji dani u godini kada u svojoj velikoj i lijepoj kući može ugostiti operne zvijezde, nerijetko s cijelim obiteljima, i skuhati im paštašutu ili rožatu. Prepoznali su ih i poduprli i gradonačelnici, bivši i sadašnji, ponešto je kapnulo i od Ministarstva kulture, ali najviše je investirano ljubavi, predanosti, požrtvovnosti i oduševljenja ovoga kruga plemenitih ljudi. Pridružio im se i glumac Joško Ševo i mnogi drugi. Cijelu tu povijest, kroz njihove priče, prikazala je svom dokumentarističkom cjelovečernjem prvijencu televizijska reporterka, novinarka i urednica, a u ovom slučaju redateljica i scenaristica Lana Pavić. Pretpremijera filma "Opera Selecta" održana je u ponedjeljak u trogirskoj Kuli Kamerlengo kao posljednji događaj i svojevrsni vrhunac ne samo ovogodišnjeg festivala nego i njegovih prvih petnaest godina.

A okvir njihovih priča čine s jedne strane predivni ambijenti i vizure Trogira, što iz perspektive galebova, što uz otkrivanje velikih ljepota skrivenih u malim kamenim detaljima i ornamentima grada. S druge je strane, naravno, glazba u isječcima snimljenih nastupa fantastičnih glazbenika, od kojih je srca trogirske publike na poseban način osvojila i hrvatska diva Evelin Novak.

Podrška jača od sna

Petar Žuljević mlađi postao je član ekipe još kao dijete takoreći od prvog izdanja festivala oko kojeg su zauzete cijele obitelji, kolege i prijatelji kao volonteri. Vidjeti se na velikom platnu u Kuli Kamerlengo svakome je od njih bila nagrada i zahvala. Zato ova "trogirska" verzija filma opravdano traje malo dulje od finalne. A gledajući film, cijelo sam vrijeme razmišljao: ovi entuzijasti toliko pršte srećom i zadovoljstvom da im nitko nikada neće dati nikakav ozbiljan novac, kad se očito i bez njega sasvim dobro snalaze.

No, na samom kraju, najjasnije upravo profesorica Cinkoburova, a onda i ostali kažu: nama treba novac da bismo poletjeli još više, da bi se Trogir zasluženo svrstao uz velike ljetne glazbene festivale poput dubrovačkog ili splitskog. Ako se kod nas još iole drži do kriterija i rezultata, velika umjetnička imena, svjetska i hrvatska, koja su već nastupala u Trogiru, trebala bi obvezivati i ticati se i onih koji dijele proračunske potpore, od lokalne do državne razine. Zato film "Opera Selecta" ne treba gledati kao spomenar jednog sna, nego kao zalog i poziv da se one koji ga sanjaju i ostvaruju podrži da nam svakog ljeta daju još više.

