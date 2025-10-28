U Gradskom kazalištu lutaka Split, popunjenom do posljednjeg mjesta, u subotu, 25. listopada, održana je premijerna izvedba predstave "Pita moja mama imate li jedno jaje" koja je nastala prema istoimenoj slikovnici poznate splitske umjetnice Tisje Kljaković Braić.

Spisateljica je slikovnicu napisala prije nekoliko godina, a tom svojom prvom knjigom za djecu ostvarila je velik uspjeh i među mališanima i među odraslima. U simpatičnoj slikovnici Tisja opisuje svoje splitsko susidstvo na humorističan i zabavan način. Središnji lik je malena djevojčica Nastja koja zbog nemirnog duha i znatiželje neprestano upada u raznorazne "avanture". Uz razigranu djevojčicu, upoznajemo i puno drugih likova, njezinih odraslih susjeda.

Slikovnica je izrazito zahtjevan medij, a lutkarska kazališna predstava možda i još zahtjevniji. Zasigurno nije bilo nimalo jednostavno odraditi taj složeni zadatak, "prebaciti" priču iz jednog u drugi medij. No autorskom timu i izvrsnim glumcima to je itekako pošlo za rukom. Nakon nešto više od četrdesetak minuta koliko predstava traje oduševljena je publika dugotrajnim pljeskom i gromoglasnim uzvicima nagradila glumce. I tijekom izvođenja djeca su svako malo pljeskala, posebno na songove, te su se glasno smijala.

Predstavu "Pita moja mama imate li jedno jaje", namijenjenu djeci starijoj od tri godine, režirala je Renata Carola Gatica, a nastala je u koprodukciji Gradskog kazališta lutaka Split i teatra Poco Loco. Glavna junakinja je Nastja koja kao dijete ima bujnu maštu, a znamo da "mašta radi svašta". I to je najveća vrijednost ove predstave. Trebali bi svi na neki način, koliko je moguće, ostati dijete u duši i moći maštati.

Tako je Nastja izmaštala neobično, ali živopisno susidstvo koje je gotovo tipično "splicko". Sasvim je normalno da bi se stalno igrala, trčala i skakala, ali mama joj to ne dopušta jer susida Čagalj svaki dan nešto prigovara, buni se i grinta. Nastja je nažalost jedino dijete u toj zgradi pa od jutra do sutra gleda televiziju, "NU youtube" kanal. I zamišlja kako u njezinoj zgradi živi i koka koja se zove Anđelka. Tu je i Božo Linčina kojem je sve teško i koji na svaki ženin zahtjev i zamolbu da nešto napravi odgovara: "Evo, sad ću." A to "sad ću" nikad ne dođe. Smiješna je i susjeda Tapirka koja svaki dan odlazi u frizerski salon. Veliku pozornost djece i zarazni smijeh izaziva lažov Uholaž, koji je izišao iz kupusa. Uspio je i Nastju nagovoriti da laže mami da je oprala zube. Nastja se razveselila kad je čula da se susjeda Čagalj seli i da će u njezin stan doći popularni pjevač Jole, a svako malo odlazi zamoliti jedno jaje da bi joj mama mogla napraviti paradižot, poznatu dalmatinsku slasticu...

Predstavu "Pita moja mama imate li jedno jaje" vrhunski su odglumili Milana Buzolić, Ivan Medić i Nina Vida, glumci i lutkari koje krasi zavidan glazbeni i plesni talent. Izveli su niz duboko dojmljivih i duhovitih songova koji fantastično prate priču. Autorice dramatizacije i tekstova songova su Ivana Đula i Milica Sinkauz, a Đula je uz Luku Vrbanića skladala i glazbu. Nadasve funkcionalnu, ali i dopadljivu scenografiju potpisuje redateljica Renata Carola Gatica, a maštovite kostime kao i modni dodatak koji je Splićankama i Splićanima nezaobilazan, sunčane naočale, kreirala je Sonja Obradović. Zanimljivu koreografiju osmislila je Noemi Dessardo, a glas pripovjedača posudio je Mladen Badovinac, frontmen splitske grupe TBF.



Zanimljivo, zabavno i vrijedno gledanja!