Taylor Swift nema vremena za Trumpa i Bidena, ali ima za Peđu Grbina

Ovih dana izdaleka pratim događanja u domovini i vidim da je oporba uspjela mobilizirati velik broj građana na mješavinu protestnog i predizbornog skupa potaknutu neočekivano zabavnom aferom "lipa-radosti", odnosno Rimac-Turudić. Osim masovnosti kakvu na Markovu trgu i u okolnim ulicama dugo nismo vidjeli, u ovom je prosvjedu posebno uočljiva uloga hrvatskih umjetnica i umjetnika koji se do sada nisu stranački svrstavali, ali su postali lica trenutačnog vala građanskoga nezadovoljstva, vjerujem i djelomično motivirani bliskošću sa strankom Možemo! čija su kičma od početka bili umjetnici i aktivisti za ljudska prava.

Svi koji me poznaju svjesni su moje strasti prema bizarnostima pa ih neće začuditi da je u ovom objektivno zanimljivom političko-umjetničkom angažmanu mene najviše zainteresirao, ali u domeni "vjerovali ili ne", suludi SDP-ov potez u kojem su iskoristili lik i djelo Taylor Swift da na taj udruženi prosvjed/predizborni skup privuku, pretpostavljam, mlade glasače. Čitam i ne vjerujem. Taylor se učlanila u SDP. Odnosno, netko u SDP-u pomislio je da bi bilo apsolutno sjajno digitalnom manipulacijom uvaliti kompjutorski generiranu verziju njezina lika i tek blago izmijenjenu pjesmu "Shake it off" u poziv na prosvjed protiv HDZ-ove vlasti.

Pola sata kasnije lovim se kako svojim američkim prijateljima pokušavam objasniti o čemu se radi i pomalo sam zahvalna što i oni imaju svoj predizborno-koruptivni cirkus (uključujući seks-aferu između okružne tužiteljice i tužitelja koji je mogao ugroziti Trumpov izlazak na izbore u Georgiji) pa im novosti s Markova trga ne zvuče baš potpuno sumanuto. Na kraju krajeva, upravo je Trump na svojoj društvenoj mreži nedavno rekao kako ne vjeruje da će Taylor javno podržati Bidena jer demokratski predsjednik "za nju nije napravio ništa".

Slučaj je htio da živimo uz trenutku u kojem jedna 34-godišnjakinja praktički osvaja Super Bowl, ruši glazbene rekorde, svojom megaturnejom oporavlja posrnulu ekonomiju i potencijalno utječe na ishod američkih izbora. Taylor Swift najveći je pop-kulturni brend današnjice, pa što se u pauzi između tih superjunačkih angažmana ne bi angažirala i oko prosvjeda na Markovu trgu, taman između govora Ivane Bodrožić i Dane Budisavljević?

U glavi imam sve jasniji scenarij koji je doveo do toga. Dok možemovci zovu prepoznatljive hrvatske umjetnike kojih na brzom biranju imaju napretek, netko na Iblerovu trgu izgovara: "Hajde da uključimo i Taylor Swift." Umjesto da ga pošalju na triježnjenje, netko drugi se uključuje i slaže da je to fenomenalna ideja. Treći zna jednog malog koji će to dizajnirati. Četvrti se sjetio da je njegova nećakinja ronila suze jer ne može na The Eras Tour, a na izbore nije htjela ni zbog vlastitog ujaka. Evo prilike da joj pokaže kako smo svi dio iste borbe! Taylor i ja, prijatelja dva! Uzbuđenje novootkrivenih swiftieja širi se strankom, proučavaju se autorska prava, pronalazi način da ih se ubrzavanjem pjesme i korištenjem umjetne inteligencije zaobiđe (!), sve je to netko i napravio, objavio, a onda se začudio što su ih novinari pitali koji im je đavo. Srećom, u glavi Peđe Grbina do tada se već formiralo uvjerenje da je Taylor Swift, koja se u čitavoj karijeri uglavnom izjašnjavala kao apolitična, a bilo kakav politički stav zauzela je samo dvaput, 2018. i 2020. godine na Instagramu, šampionka liberalnih vrijednosti i da je u Hrvatskoj – sigurno bi bila uz SDP.

Zabavni dio u svemu tome je da je Taylor, iako trenutačno apsolutna vladarica svijeta, i dalje sitna duša koja voli servirati male, hladne osvete ljudima koji su joj davno izrazili nepoštovanje, fanovima savjetuje da u životu samo trebaju dobrog odvjetnika, a za istjerivanje svojih autorskih prava ide toliko daleko da je iznova snimila većinu vlastitih albuma samo da se riješi stare izdavačke kuće. Ukratko, da Taylor kojim slučajem čuje za neki samo nama velik prosvjed u nekoj samo nama važnoj Hrvatskoj, vjerujem da SDP ne bi dobio podršku, nego tužbu goru od onih koje je Melania Trump svojedobno servirala svojim sunarodnjacima u Sevnici. A ništa drugo, ruku na srce, i ne zaslužuju.