Suradnje nacionalnih kazališta ispale su dobitna kombinacija

Godinu 2024. hrvatska nacionalna kazališta započela su sastankom svojih intendanata s ministricom kulture kako bi zajedno rezimirali 2023. godinu i izbrusili planove za 2024. Sve ih je ugostio zagrebački HNK, a uz mnogo isticanja dobrih rezultata, među kojima je najvažniji veliki interes kazališne publike upravo za gostujuće predstave, konferencija za medije prošla je u idiličnim tonovima.

Sama ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek istaknula je da je ovo godina u kojoj će do punog izražaja doći primjena novog Zakona o kazalištu, na temelju kojeg su već mnogim umjetnicima povećane plaće, ali i uređeni statusi, jer sada posao na neodređeno moraju dobiti nakon prve četiri godine angažmana u nekoj kazališnoj kući. Novac je, kao i uvijek, bio u središtu pozornosti pa smo tako doznali da je za 2024. za 20 posto povećano financiranje programa nacionalnih kazališta, a za programe unutar Konzorcija HNK-ova (tj. K-HNK) to povećanje iznosi čak 87 posto. To znači da će u 2024. godini svi moći ostvariti i više (zahtjevnijih) koprodukcija, ali i više gostovanja. Govoreći o financijama, ministrica je rekla da je Ministarstvo objavilo financijske planove za 2024. godinu, ali kako gradovi još nisu ispunili tu svoju zakonsku obavezu, dok je kao najveći pothvat u financiranju nacionalnih kazališnih kuća navela izgradnju druge scene HNK Zagreb o kojoj se govori, kako je rekla: "...već zamalo sto godina". Ministrica je rekla da je Vlada u tu izgradnju u 2023. uložila 10 milijuna eura, a da će u 2024. to biti 15 milijuna, te kako je realno očekivati da će taj veliki posao u 2025. godini biti i završen.

Govoreći o suradnji, svi su intendanti hvalili veliku brigu Ministarstva pa je tako Senka Bulić, intendantica HNK Varaždin, rekla da bez te brige i dodatnog financiranja zajedničkih programa mnogo toga ne bi bilo moguće, posebno ne veliki koprodukcijski projekti kakav je primjerice u 2023. u Varaždinu bila praizvedba "Slučaja vlastite pogibelji" po istoimenom romanu Kristiana Novaka, što je njezino kazalište napravilo u koprodukciji s HNK Rijeka. Njezin riječki kolega Marin Blažević je, uz isprike, pod krovom HNK Zagreb izgovorio riječ koja je u kazalištu zabranjena (sve zbog praznovjerja i navodne zle sreće koju donosi). Ta je riječ Macbeth, naslov slavnog Shakespeareova djela. Premijera u Rijeci zakazana je za 16. veljače, a bit će to prema riječima intendanta jedan sasvim poseban "Macbeth" u režiji Eduarda Milera, u kojem će na sceni biti Ozren Grabarić u naslovnoj ulozi, okružen isključivo glumicama koje predvodi Olivera Baljak kao Lady Macbeth. Naravno, Marin Blažević najavio je kako je 2024. zadnja godina njegova mandata, jer u Rijeci upravo traje neizvjestan izbor njegova nasljednika ili nasljednice te se čeka potez riječkog gradonačelnika.

Novopridošli intendant Vicko Bilandžić, koji je lani došao na čelo splitske kazališne kuće, rekao je da su oni u 2023. imali rast broja gledatelja za čak 70 posto, ali kako su najveću "borbu" vodili sa zatečenim minusima. Istaknuo je da su uspjeli sanirati financije i kako se nada da će ovu sezonu završiti u plusu i na krilima financijske stabilnosti krenuti u nove umjetničke pothvate i suradnje, među kojima se ističe balet "Snježna kraljica", koju Split radi u koprodukciji s HNK Osijek. Splitski intendat upozorio je i na dramski projekt od kojeg se mnogo očekuje, a to su "Priče s trajekta", koje se pripremaju za Splitsko ljeto. I ovog je puta intendant zamolio novinare da objave da i dalje u kazalištu željno iščekuju sve priče koje će im poslati putnici iz cijele Hrvatske.

I intendant osječkog HNK govorio je o baletu "Snježna kraljica", ističući kako će on biti plod hrvatske pameti i kreacije, jer glazbu sklada Davor Bobić, a koreograf će biti Svebor Sečak.

– I tog baleta ne bi bilo da nam Split nije uskočio sa svojim ansamblom – rekao je Vladimir Ham. Otkrio je da se u Osijeku priprema i drama "Maratonci trče počasni krug", ali ne po filmu, nego po originalnom djelu Dušana Kovačevića, kao i to da su sva ostala kazališta zainteresirana baš za to gostovanje.

Iva Hraste Sočo, intendantica HNK Zagreb, odgovorila je i na pitanje novinara koji se pozvao na nagađanja u jednom tjedniku kako je upravo ona nova ministrica kulture u vladi nakon izbora. Intendantica je rekla da u kazalištu ima toliko posla, i to do 2025. godine i otvaranja nove scene, da i ne pomišlja na bilo što drugo. Od uspjeha svog kazališta posebno je istaknula veliku gledanost predstava (prosjek je 94 posto) kao i nikad veći broj pretplatnika, njih čak 5500. Najavila je da se operni festival, prema rezultatima ankete provedene među gledateljima, seli u rujan, kao i to da se nakon opere za bebe nastavlja program opera za djecu, jer je to najbolji način stvaranja nove kazališne publike. Govorila je i o velikom uspjehu Baleta HNK Zagreb, publici koja traži nove termine za "Hamleta" Lea Mujića te se pohvalila da je zagrebački Balet ponovno pozvan da bude dio gala programa "Roberto Bolle i prijatelji".