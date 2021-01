‘Stranci u raju’ prava su stripovska sapunica, a njeni likovi brzo vas osvoje

Uvijek sam se pitao za koga se, pobogu, snimaju sve te puste sapunice. Otkad znam za sebe, praktički ne možeš uključiti televizor a da ne naletiš na neku sapunicu. Američke, meksičke, turske… izgleda da ih ima u neograničenim količinama i da svaka televizija koja drži do sebe, kao po nekom nepisanom (nadam se) pravilu, mora imati svoju. Kao da strane već same po sebi nisu dovoljno loše, u posljednje su se vrijeme pojavile i domaće, čime je ionako lošnjikava (čast izuzecima) domaća dramska produkcija pala na neslućeno niske grane.

Kako televizije, pogotovo ove komercijalne, nisu navikle olako bacati pare na neisplativ program, onda te sapunice valjda imaju neku gledanost, ali, ni uz najbolju volju, nisam mogao shvatiti zašto bi to itko normalan htio gledati. Sve dok prije nekoliko godina nije došla maca na vratanca.

Mladi i ambiciozni Terry Moore, 1993. jedva 19-godišnjak, debitira na strip-pozornici u maloj, opskurnoj izdavačkoj kući sa stripom u kojem nema kostimiranih letećih superljudi, izvanzemaljske opasnosti koja prijeti uništiti Zemlju, bogova i mitologije i svega onoga što američka publika želi. Plus, pritom nije u boji, nego crno-bijel! Nitko, pa vjerojatno ni on sam, nije vjerovao da će od toga išta biti, međutim, malo-pomalo, serijal je stekao kultni status kod kuće i u svijetu, osvojio brojne nagrade i doživio prijevode na sve veće svjetske jezike.

Katchoo i Francine najbolje su prijateljice još iz srednje škole i srodne duše. Katchoo je plava, Francine crna, Katchoo je vitka, Francine je punašna, Katchoo je život naučio da bude divlja i nesputana, a Francine je zakočio. Katchoo je slikarica, a Francine je trenutačno nezaposlena pa njih dvije žive zajedno. Katchoo je zaljubljena u Francine, a Francine cijeli život pada na pogrešne frajere. Ljubavni trokut upotpunjuje David Qin, koji je pak ludo zaljubljen u Katchoo. Kad Freddie Femur, ljigavac s kojim trenutačno hoda, odluči prevariti Francine, Katchoo će se pobrinuti da Freddie zapamti taj dan. Ali neće se ni Katchoo tek tako izvući. Kad Freddie podnese prijavu i ona završi u policiji na ispitivanju, na površinu će polako isplivati neke mračne tajne iz njenog dosjea. Katchoo je, čini se, bila eskort dama i vrhunski plaćeni ubojica u službi dijabolične Darcy Parker, kojoj je ostala dužna poveću svotu novca prije nego što je pobjegla u, kako je mislila, slobodu. Ali od mafije se ne može tek tako pobjeći.

“Stranci u raju” su, dakle… pa, nema lijepog načina da se to kaže… sapunica. Naravno, nitko me na to nije upozorio prije nego što sam počeo čitati, a jednom kad sam krenuo, više nije bilo spasa (nemojte reći da vam nisam rekao!) Kvaka je u tome što sam već na samom početku zavolio Katchoo i Francine i onda, usprkos svim objektivnim manama scenarija, usprkos povremenom razvlačenju radnje i nekim jeftinim rješenjima, jednostavno moraš nastaviti čitati dalje da otkriješ što se na kraju dogodilo, jesu li se te dvije luđakinje nakon svih mogućih i nemogućih preokreta konačno “spanđale” ili nisu. Malo romanse, malo trilera, malo komedije, izmiješano i promućkano te posluženo uz lijep i atraktivan crtež i zabava je zagarantirana!

Kao i svaka prava sapunica, “Stranci u raju” imali su više od stotinu epizoda koje su se prikazivale na kioscima širom Amerike 14 godina. Zahvaljujući Fibri i vrijednoj Petri Matić, koja ih je tako lijepo prevela, domaća publika može pročitati sve 2124 stranice ove nevjerojatne sage odmah. Ali to nije sve! Prvih 20 kupaca dobiva na poklon i izvanredan set profesionalnih noževa od nehrđajućeg čelika! Da, dobro ste čuli. Nazovite odmah i iskoristite ovu nevjerojatnu ponudu!