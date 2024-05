Što čeka Tenu Štivičić na mjestu ravnateljice Drame HNK Zagreb?

Prošlog je tjedna, toičnije u četvrtak poslijepodne, veliko uzbuđenje vladalo u HNK Zagreb. Od glumačkog ansambla oprostila se ravnateljica Drame Nenni Delmestre, koja je na početku tog tjedna objavila da odlazi s dužnosti zbog, kako je sama rekla, osobnih i obiteljskih razloga. Nakon toga slijedilo je ono najvažnije; intendantica HNK Zagreb Iva Hraste Sočo objavila je svojim glumcima da na mjesto ravnateljice Drame dolazi Tena Štivičić i – izazvala oduševljenje.

Reakcija ne čudi jer taj je ansambl igrao "Tri zime", dramu slavnu i u svjetskim okvirima. Tim je naslovom Tena Štivičić postigla veliki međunarodni uspjeh, drama je praizvedena prije deset godina u londonskom Royal National Theatreu te je nagrađena jednim od najvećih kazališnih priznanja – nagradom Susan Smith Blackburn. Teni Štivičić takva karijera kao da je bila sudbinski predodređena jer ovoj rođenoj Zagrepčanki otac je Ivo Štivičić, dramaturg i scenarist, između ostalog i autor scenarija za seriju "Kuda idu divlje svinje", koju su svojevremeno u velikoj internetskoj anketi beogradskog tjednika Danas glasači izabrali za najbolju jugoslavensku seriju svih vremena.

Tena Štivičić je diplomirala dramaturgiju na zagrebačkom ADU, da bi nakon toga 2004. godine magistrirala na londonskom Goldsmiths Collegeu, na Odsjeku za dramsko pismo. Svoju prvu odlično prihvaćenu dramu "Nemreš pobjeć od nedjelje" napisala je još kao studentica, na trećoj godini ADU. Drama je iste godine praizvedena u ZKM-u, osvojila je Rektorovu nagradu i Nagradu "Marin Držić" i to je do danas jedna od njezinih najizvođenijih drama ove autorice. Sličnu zanimljivu sudbinu imala je i njena drama "Dvije", koja je praizvedena u beogradskom Ateljeu 212. Bilo je to 2003. godine, a povijest kazališta bilježi da je to prva nova hrvatska drama izvedena na srpskoj pozornici nakon raspada Jugoslavije. Prva godina boravka u Londonu inspirirala je dramu "Fragile!", koja je praizvedena u Mladinskom gledališču u Ljubljani te proglašena najboljom predstavom godine na Borštinkovu festivalu u Sloveniji. "Fragile!" je izvedena u nizu europskih zemalja, uključujući Veliku Britaniju, Njemačku, Austriju i Tursku, ali i na BBC-jevu Radiju 4, prevedena je na nekoliko jezika i osvojila je mnoge nagrade, među kojima Europsku autorsku nagradu i Nagradu za inovativni dramski tekst na Heidelberg Stückemarktu 2008. godine. U povodu obilježavanja pedesete obljetnice postojanja legendarnog teatra Royal Court 2006. Tena Štivičić uvrštena je, po izboru BBC-ja i Royal Courta, među pedeset mladih dramskih pisaca koji će obilježiti sljedećih pedeset godina kazališta u Velikoj Britaniji.

Vrlo uspješna bila je i drama "Invisible" po kojoj produkcijska kuća Good Films priprema film. No "Tri zime" ostaju do sada najzrelije djelo Tene Štivičić, ujedno i dosad najveća hrvatska drama 21. stoljeća, koja će za buduće generacije imati značaj koji za naše imaju Krležini "Glembajevi". "Tri zime", tekst koji govori o Hrvatskoj u turbulentnoj drugoj polovici 20. stoljeća, nakon Londona, izvedene su u Sloveniji, a slijedila je zagrebačka premijera u režiji Ivice Buljana. Bila je to najgledanija predstava u posljednjih dvadesetak godina.

Posao koji književnicu sada čeka u Zagrebu nipošto nije lak. Ni malen. Posrnulu Dramu HNK Zagreb, nakon razočaravajuće sezone, treba vratiti na pravi put te istovremeno početi planirati program za novu scenu HNK Zagreb, koja se gradi u Adžijinoj. Na njezinoj su strani svakako najbolje godine i iskustvo, spremnost na ozbiljan rad, kao i poznavanje najvažnijih suvremenih dramskih ostvarenja i kazališnih trendova. Uz to zbog niza godina provedenih izvan Hrvatske, gdje je izgradil respektabilnu karijeru, ali i osnovala obitelj, Tena Štivičić može biti dobrodošao i objeručke prihvaćen "most" između hrvatskih kazalištaraca različitih generacija.