Stiže Zmajeva kuća: Zavoljet će je fanovi 'Igre prijestolja', ali i oni koji prvi put čuju za Targaryene

Ples zmajeva… svađa koja je podijelila kraljevstvo. Braća su se borila protiv braće, zmajevi protiv zmajeva. Do kraja rata poginule su tisuće ljudi, a to je bila katastrofa i za Targaryene. Nisu se nikad uistinu oporavili.



Tim je riječima u jednoj od epizoda pete sezone kultne "Igre prijestolja" opisan Ples zmajeva, jedan od najvažnijih događaja u povijesti Westerosa i Essosa, fiktivnog svijeta u kojem se odvija radnja romana slavnog Georgea R. R. Martina. Danas, više od sedam godina nakon te epizode, i tri godine nakon završetka fenomena pod nazivom "Igra prijestolja", fanovi su dočekali novu seriju, dugoočekivanu prethodnicu odnosno prequel. Turbulentna radnja "Zmajeve kuće" (House of the Dragon) prati moćnu kraljevsku obitelj Targaryen oko 200 godina prije radnje "Igre prijestolja", neposredno uoči i za vrijeme spomenutog Plesa zmajeva, rata između samih Targaryena zbog nasljednog prava, koji se proširio na cijelo kraljevstvo.