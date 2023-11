Solidna srpska serija o korupciji i ratnim zločinima koju državna TV nije htjela prikazati

Srbija je proteklih godina isporučila nekoliko odličnih serija koje bismo mogli svrstati u sam svjetski vrh. Najbolji primjer je "Besa", koja se dosad i dva puta našla u Večernjakovu godišnjem izboru najboljih serija, a svakako valja izdvojiti i "Sjenke nad Balkanom", "Južni vetar" i "Tajkuna". No zanimljivo je da je tek nedavno njihova serija "Djeca zla" postala prva srpska serija na HBO Maxu. Recept za uspjeh bio je očit – rađena je po hit knjizi Miodraga Majića, suca prizivnog suda u Beogradu, koji često u Srbiji istupa u javnosti i govori o problemima srpskog pravosuđa. Serija u većini vjerno prati knjigu, no za razliku od "Bese", ne može pobjeći od klišea i nelogičnosti.

Sve počinje prilično misteriozno – oporbeni političar Radovan Kovač ubijen je na prilično krvoločni način. Vidimo maskiranog tipa koji ga je zavezao za krevet i dokrajčio ga sjekirom, dok s radija svira sevdah Silvane Armenulić. U ruci mu ostavlja dukat. Kako se bliže izbori, vlast želi što prije završiti slučaj pa pritvore njegova tjelohranitelja Dragana Pažina (Peđa Marjanović) kojeg je navodno nakon ubojstva u bijegu vidjela Kovačeva udovica (Anica Dobra).

Slučaj vodi inspektor Aleksa Drobnjak (Nikola Kojo), a Pažina odluči braniti Nikola Bobić (Radovan Vujović). Kako bi sve dobilo sapuničastu dozu, saznajemo i da će na suđenju Pažinu slučaj voditi zamjenica tužitelja Ana Basta (Milica Janevska), koja je bivša djevojka odvjetnika Bobića, a sadašnji partner joj je inspektor Drobnjak, koji, naravno, ne voli Bobića. Tu je i novinarka Bojana (Jovana Stojiljković) koja se upucava Bobiću kako bi došla do informacija i Bobićev stric Zvonce (Zoran Cvijanović), bivši inspektor koji sada vodi kafić u koji dolaze policajci. Bobića muče duhovi prošlosti jer, osim što još pati za bivšom, uvjeren je da ljudi koji su smjestili njegovu pokojnom ocu koji je izvršio samoubojstvo žele i njemu smjestiti ubojstvo koje nije počinio. Je li Bobić u pravu ili pomalo gubi razum?

Najveći problem ove serije je što je u nju udrobljeno previše likova koje ne možemo ni pratiti, neki su suvišni, a neki poput Bojanina brata Branka (Bojan Dimitrijević) imaju premalo minuta premda su zaslužili više. Vujovićev Bobić je na trenutke dobar, a onda se pogubi toliko da se zapitate – čekaj, brate, tko tu koga? Najbolji su, očekivano, najiskusniji. Zoran Cvijanović, poput našeg pokojnog Ive Gregurevića, gotovo uvijek igra uloge ležernih tipova kojima je dosta svih. Nikola Kojo bi vrhunski odigrao i telefonski imenik, a Anica Dobra je dobra poput vina. S druge strane, Jana Milosavljević glumi Pažinovu djevojku Ruskinju Sonju, a govori srpski s tako iskarikiranim ruskim naglaskom da sam uvjeren kako je i sama osjećala susramlje. Previše je nekih radnji koje nemaju veze s glavnom, nego su to samo zato da se popuni vrijeme. "Djeca zla" imaju čak 10 epizoda, a da ih je bilo, recimo, šest, ispalo bi sve puno bolje.

Ono što je za svaku pohvalu jest da je autor progovorio o dvije bitne stvari: korumpiranom sustavu u Srbiji koji je, izgleda, otišao do samog vrha, ali i onom o čemu se u susjednoj zemlji još uvijek potiho govori, ratnim zločinima koje je njihova vojska činila tijekom agresije na Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku. Koliko god neki to negirali, danas, nažalost, u Srbiji ima još puno onih koji su prije 30 godina radili najgore zločine poput pljačke, paleža, ubojstva i silovanja, a danas su ugledni obiteljski ljudi. Možda i tu leži odgovor zašto je ova serija snimljena još prije dvije godine, a emitirana je tek sada, i to ne na državnoj televiziji Srbije, nego na globalnom streaming servisu.