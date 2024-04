Smijemo li se ponadati da je nekažnjenom ponašanju svakog ‘Dade koji se samo zeza’ napokon odzvonilo

Točno petnaest minuta prije planirane objave članka kojim je Večernji list razotkrio desetljetnu zlostavljačku praksu Dalibora Matanića, ugledni je redatelj na svojem profilu na Facebooku plasirao objavu ilustriranu riječima “Kajem se”. Njegova, sada zajedno s njegovim profilom i izbrisana “isprika” bila je, dakako, pomno tempirana. Itekako svjestan činjenice da Večernji list planira javnosti objaviti razmjere njegova uznemirujućeg i neprimjerenog ponašanja prema ženama, odnosno djevojkama, i nakon dana žestokog pritiska te preklinjanja i prijetnji upućivanih redakciji Večernjeg lista iz njemu bliskih izvora, cijenjenom filmašu nije preostalo ništa drugo nego da pokuša preduhitriti te optužbe. Tih petnaest minuta razlike učinilo je znatnu štetu. Nažalost ne njegovoj reputaciji, već težini optužbi tridesetak žena koje su se ohrabrile podijeliti s nama svoja iskustva.

Matanićeva “isprika koja nije isprika”, u kojoj u istom dahu nabraja i svoja postignuća pa zlodjela, perfidno ih pokušavajući umanjiti opravdanjima o stresnom poslu, radikalnim umjetničkim metodama, ovisnostima o drogi i alkoholu, nije ništa drugo doli, da se poslužimo engleskim izrazom, “kontrola štete” ili još jednim, “gaslighting”. Ni u jednom trenutku ne preuzimajući stvarnu odgovornost za svoje postupke, etablirani umjetnik koji je, svojim riječima, “napravio toliko umjetničkih uspjeha za ovu zemlju” pokušao je pozornost preusmjeriti i na medije, pozivajući ih na obzir prema njegovoj obitelji. Obzir koji im je sam uskratio. Iz toga se dalo zaključiti da onaj koji je predstavljajući se kao veliki feminist i javno prozivajući muškarce zlostavljače patrijarhalnim barbarima, vlastito ponašanje zapravo ne smatra ni patrijarhalnim ni barbarskim. Njegov očajnički pokušaj da kontrolira narativ doveo je zatim i do toga da tu objavu preplave poruke podrške. “Ljudski je griješiti” i “bravo, Dado” glasili su prevladavajući komentari, kao da je pohvalno i štoviše hrabro nakon godina nasilničkog ponašanja osvijestiti da slanje gnjusnih seksualnih poruka bitno mlađim suradnicama baš i nije primjereno. I to tek tada, kada je shvatio da mu gori pod nogama.

Neki su se komentatori pritom pozivali i na najnoviju modernu babarogu, kulturu otkazivanja, ustvrdivši kako je sigurno nekome stao na žulj te očekivano, da su njegove žrtve same krive što su nasilje trpjele jer su od njega, navodno, profitirale. No ako je ijedna kultura ovdje na djelu, to je ona zaštite zlostavljača. “Ma to je Dado, on se tako zeza”, govorili su uostalom i oni koji su godinama “sve znali”. Ostaje nam samo nadati se da je nekažnjenom ponašanju svakog “Dade koji se samo zeza” napokon odzvonilo.

GALERIJA Redatelj Dalibor Matanić