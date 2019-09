Prvi put nakon tajnog vjenčanja glumica se pojavila u javnosti i pokazala savršene noge

Izložba pod nazivom Cinema/Portraits sinoć je svečano otvorena u Francuskom paviljonu. Umjetnica je izložila 40 fotografija velikog formata, rijetkih i intimnih trenutaka iz njezine dugogodišnje suradnje s utjecajnim filmskim autorima, otkrivajući pogled iznutra na kinematografiju. Izložba fotografija, snimljenih u periodu od 1975. do 2017. godine, prezentira dio umjetničkog rada fotografkinje Brigitte Lacombe i nudi rijedak osobni pogled na suvremenu kinematografiju.

Foto: John Pavlisha, Slavica Josipović

Izložbu je organizirala agencija PRiredba studio zajedno sa partnerima Sarajevo Film Festivalom i Studentskim centrom te uz podršku HOK Osiguranja, Canopy by Hilton, Štasni, Artisan i Korlat.

Brigitte Lacombe je počela raditi na filmovima 1975. godine kada je pozvana na set filma "Svi predsjednikovi ljudi" Alana J. Pakule, a ubrzo nakon toga i na filmski set "Bliski susreti treće vrste" Stevena Spielberga. Cijenjena je zbog svoje bliske suradnje s redateljima (Martin Scorsese, Alejandro González Inárritu, Mike Nichols, Anthony Minghella, Quentin Tarantino, Bernardo Bertolucci, Lynne Ramsey, Wes Anderson, Spike Jonze i mnogi drugi), te zbog portretiranja glumaca tokom snimanja u njihovim ulogama i izvan njih (Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Tilda Swinton, Cate Blanchett, Isabelle Huppert, Joaquin Phoenix i drugi). Posljednjih 25 godina surađuje s Martinom Scorseseom u svim njegovim produkcijama, najrecentnije na filmu "The Irishman" (Irac), čija će premijera biti održana na jesen 2019. godine.

Njezini radovi izloženi su u PHILLIPS Galeriji u New Yorku, Parizu i Londonu, šangajskom centru fotografije u Kini, u Sotheby's Galeriji u Londonu i Qatar muzeju u Dohi.

Foto: John Pavlisha, Slavica Josipović

Fotografije Brigitte Lacombe objavljuju i međunarodni mediji: Vanity Fair, Elle, GQ, New Yorker, Harper's Bazaar, Conde Nast Traveler, The Wall Street Journal, New York Times, Financial Times, "M" Le Mondeu, Zeit i mnogi drugi, a fotografirala je i mnoge reklamne kampanje za Dior, Pradu, Rolex, Armani, Hermes i Lancome.

Izložba ostaje otvorena od 14. do 28. rujna, ulaz je besplatan za sve posjetitelje.

Foto: John Pavlisha, Slavica Josipović