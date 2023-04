Šest zagrebačkih i šest ljubljanskih plesača u zanosu Ravelove partiture

U Zagrebačkom kazalištu mladih 7. i 8. travnja Zagrebački plesni ansambl i slovenska plesna skupina EN-KNAP izvest će predstavu "Gran Bolero" španjolskoga koreografa Jesúsa Rubia Gama. Radi se o adaptaciji i nadgradnji predstave prvotno stvorene za šest barcelonskih i šest madridskih plesača čije su izvedbe osvojile brojne nagrade, među kojima i španjolsku nagradu MAX za najbolju plesnu produkciju 2020. godine. Ovog puta u ZKM-u predstavu izvodi šest zagrebačkih i šest ljubljanskih plesača koji su posvećeni i znamenitoj Ravelovoj partituri.

Jesús Rubio Gamo ističe da u svom radu kombinira matematičke strukture sa snažnim osjetilnim poticajima te da voli skladati pomoću oblikovnih arhitektura tijela koje praskaju emocijama. "Bilo je to 2009. i tek sam se vratio u svoj Madrid nakon nekoliko godina provedenih u Londonu. Bio sam tužan. Imao sam osjećaj da me napušta nešto što mi je bilo od životne važnosti – ljubav prema plesu. Onda su 2011. u Madrid došle velike demonstracije u organizaciji pokreta Indignados. Ljudi su izašli na ulice i spavali po trgovima da kažu: 'Dosta!' Tražili smo obnovu, preporod. Htjeli smo zaustaviti korumpirani sustav. To su bili dani puni nade u promjene. U tom se trenutku pojavio Ravelov Boléro tijekom probe. Kao neki impuls, kao vlak koji vuče naprijed pršteći energijom. Tada sam si obećao: ako uskočiš na njega, stići ćeš gdje još nisi bio. I uskočio sam", objašnjava Jesús Rubio Gamo.

Gran Bolero izvode plesači Zagrebačkog plesnog ansambla Luna Lilek, Nika Lilek, Silvija Musić, Endi Schrötter, Linda Tarnovski i Karlo Topolovec, te EKG-a Nuria Capella Florensa, Mattia Cason, Tina Habun, Davide Lafabiana, Tamás Tuza i Carolina Alessandra Valentini.

Jesús Rubio Gamo je 2018. godine u Savičenti započeo rad na predstavi "The beautiful mystery" koja je poslije preimenovana u "The beautiful mystery that unites us", a te je godine izveo i svoj "Bolero".