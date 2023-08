Roman uz koji mnoge ruske stvari postaju jasnije. I opasnije!

Ovo je roman koji će čitatelja jako lako prevariti jer se kroz njegove najuzbudljivije stranice zapravo pita čita li fikciju ili čistu publicistiku, a ponekad čak i naslove koji nas od početka ruskog napada na Ukrajinu čekaju u svim novinama i na svim news portalima. Roman je “Mag iz Kremlja” (Znanje, urednica Mirna Šimat, prijevod Ana Šagi, 15,90 eura), a njegov autor Giuliano da Empoli politički je savjetnik koji iza sebe ima knjigu “Inženjeri kaosa” o majstorima političke propagande te mu je ovo roman prvijenac.

Ovdje on priča zastrašujuću insajdersku priču o Putinu, a njegov je glavni junak zagonetni Vladimir Baranov, koji s posla kazališnog producenta postaje Putinov najvažniji savjetnik, čovjek koji je uz njega kada dolazi na vlast u Rusiji, ali i godinama kasnije, tako da je ovo i priča o ratu u Čečeniji, Olimpijskim igrama u Sočiju, sve do početka ukrajinske krize, pa i samog rata.

I u svemu tome vidi se majstorsko pero čovjeka koji svjetsku politiku poznaje ‘iznutra’. Zbog toga je ovo priča kroz koju čitatelju mnogo toga što se danas događa postaje jasnije. Upravo ta jasnoća dovodi i do toga da mu se aktualna zbivanja čine još opasnijima nego kada pred sobom ima “obične” vijesti s ukrajinskog ratišta. Odlično je ovdje opisan kaos koji je nastao raspadom SSSR-a, način na koji su svoje bogatstvo zgrnuli ruski oligarsi, ali i njihova ovisnost (ponekad smrtonosna) o vlasti. Putin je ovdje jednostavno Car, a priča ga prati od uspinjanja na vlast, kada je još skromni špijun, pa je zaista zastrašujuće shvatiti kako je on postao ne samo Car nego čovjek o čijim odlukama (često i hirovima) ovise životi tisuća ljudi. Kroz sudbinu djeda i oca glavnog junaka jasno je da je to posve uobičajeno stanje stvari u Rusiji, nevezano uz činjenicu je li na vlasti car koji je to postao rođenjem, Staljin, njegovi nasljednici ili današnji Car koji svoje carstvo danas iznova pokušava izgraditi na krvi i ruševinama.

Ono što pomalo razočarava su manjkavosti Da Empolija kao romanopisca pa je tako u zraku ostala lebdjeti možda i jedna od najzanimljivijih tema, kako se glavni junak otrgnuo iz ralja politike. No, tko zna, možda “Mag” ima i nastavak!