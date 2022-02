Rat kuca na vrata, a na čelu kazališta ruske vojske je Emir Kusturica

Dok cijeli svijet strepi pred raspirivanjem sukoba Rusije i Ukrajine i rat se čini sve izglednijim, Emir Kusturica iskoristio je priliku da braći Rusima da svoj doprinos i postane – glavni direktor Središnjeg akademskog kazališta ruske vojske. Ta u svijetu jedinstvena kazališna ustanova pod upravom ruskog Ministarstva obrane osnovana je 1929. godine kao Kazalište Crvene armije, a nalazi se u monumentalnoj zgradi na moskovskom Trgu Suvorova i dom je najvećoj kazališnoj pozornici u Europi. Središnje akademsko kazalište ruske vojske specijalizirano je, kao što smo mogli i pogoditi, uglavnom za produkcije ratne i domoljubne tematike.

U priopćenju javnosti ruskog Ministarstva obrane, koje su prenijeli svjetski mediji, piše da se ministar Sergej Šojgu sastao s Kusturicom te mu ponudio posao. Bila je to neočekivana odluka, budući da se u tom kontekstu spominjalo nekoliko poznatih Rusa. Redatelj je zatim izjavio da će mu biti velika čast voditi kazalište s tako bogatom poviješću i tradicijom te da planira na kazališnim daskama uprizoriti filmove poput sovjetskog "Ždralovi lete" i vlastitog "Život je čudo". Nije tajna da je Emir Kusturica, višestruko nagrađivani filmski redatelj, bivši musliman iz Sarajeva i trenutačni pravoslavni Srbin krsnog imena Nemanja, odavno postao puno poznatiji po svojim ekscesima nego po svojim filmovima. U više navrata otvoreno je podržao Vladimira Putina i sastajao se s njim, a ovaj ga je i odlikovao. Optužio je Filmski festival u Cannesu da je odbacio njegov film "Na mliječnom putu" upravo zbog veza s Rusijom koje je zapečatio i prošle godine primivši rusko cjepivo protiv koronavirusa Sputnik. Ne skriva Kusturica ni svoju naklonost prema srpskom nacionalizmu, 2005. šokirao je sve svojim pravoslavnim krštenjem, a podršku je iskazivao i suspektnim figurama poput poricatelja genocida u Srebrenici i nobelovca Petera Handkea, kojeg je ugostio i s njim zapjevao u Andrićgradu. Naime, osim filma, Kusturica ima još jednu strast – gradnju sela – pa je tako ni iz čega stvorio etnoselo Drvengrad nedaleko od Zlatibora na zapadu Srbije, najprije za potrebe snimanja spomenutog filma "Život je čudo", a zatim ga je pretvorio u turističku atrakciju. Andrićgrad je izgradio je u čast književniku i još jednom nobelovcu Ivi Andriću u Višegradu u Republici Srpskoj, pokraj čuvene "na Drini ćuprije". Projekt je to koji je postao predmetom brojnih afera, od toga da je navodno "krao" kamenje s tvrđave Petrinja u Trebinju i u istu svrhu rušio povijesne objekte i mostove po BiH do toga da je od vlasti za njega dobio više novca nego sve kulturne ustanove u Republici Srpskoj zajedno. Andrićev lunapark danas gomila dugove, a kolaps, kako je prošle godine izvijestio Poslovni dnevnik, pokušava spriječiti vlada Republike Srpske milijunskim injekcijama.

A prije nego što započne svoje dužnosti na čelu ruskog vojnog teatra, Emir Kusturica trebao bi danas nastupiti na Zimskom međunarodnom festivalu umjetnosti Jurja Bašmeta u Sočiju. Tamo će održati koncert sa svojim sastavom The No Smoking Orchestra, spin-offom kultnog benda Zabranjeno pušenje, u kojem je 80-ih svirao bas-gitaru.