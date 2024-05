Putovanje skrivenim queer svijetom arapskih zemalja

Festival Queer Zagreb ušao je u svoju 22. sezonu posvećenu queer autorima unutar arapske kulture i zajednice.

"Intimnost i ljubav, pitanje pripadnosti, rodna podijeljenost i tranzicija, antropologija jezika, hrana, tradicija i suvremenost samo su neke od teme koje Queer Zagreb otvara te nastavlja svoju misiju smanjenju stereotipa i predrasuda u širokom kontekstu queera", ističe se u najavi.

S festivala kažu kako ovogodišnji program želi aktivno djelovati na nikad važnijim temama te pružati solidarnu podršku ljudima čije se djelovanje i postojanje sustavno briše iz matičnog kulturnog pamćenja te koji i u zapadnjačkim liberalnim i demokratskim društvima teško ostvaruju vlastita temeljna ljudska prava i slobode.

Umjetnički direktor festivala Zvonimir Dobrović rekao je kako se fokusom na arapski queer otvara jedna velika tema, ali do sada rijetko dotaknuta u međunarodnom ili domaćem umjetničkom i kulturnom pejzažu.

"Queer Zagreb godinama je svojim programima hrabro i snažno progovarao o društvenim rubovima, marginama i stereotipima dovodeći vrhunske umjetnike iz cijelog svijeta", ustvrdio je.

Po njegovim riječima, danas se te poruke uključivosti, prepoznavanja, arta koje rezonira s trenutkom čine važnije nego ikada, a upravo je to ono što čini Queer Zagreb prepoznatljivim u Hrvatskoj i diljem svijeta.

Festival je 15. svibnja u Zagrebačkom plesnom centru otvorila hrvatska umjetnica Arijana Lekić-Fridrih svojom video-instalacijom "Tvoja zemlja". Večeras u 19 sati na programu u MaMa-i je razgovor s egipatskim umjetnikom Hazemom Headerom "Queer Art in Modern Egypt", nakon čega u Zagrebačkom plesnom centru u 21 sat slijedi performativno predavanje i Q&A nizozemsko-egipatskog umjetnika Mounira Samuela pod nazivom "The shisha sessions: A little gharib", putovanje skrivenim queer svijetom sjeverne Afrike i Bliskog istoka.

Posljednji dan festivala, subota 18. svibnja, počet će doručkom tradicionalne arapske hrane Arabic mezze breakfast koji organiziraju članice Inicijative za slobodnu Palestinu te radionicom queer akrobatike koju vodi Ben Grinberg i Kana body paintinga koju vodi Iranka Farzaneh Soori Ghiasvand

Festival će zatvoriti izvedba predstave "FIX me!", nastala u suradnji egipatskog muslimana, plesača Hazema Headera i američkog Židova, akrobata Bena Grinberga.