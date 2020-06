Prosvjednici traže "eutanaziju" psa policajca iz slavnog crtića

Prosvjednici koji posljednjih tjedana ustaju protiv policijske brutalnosti i rasne diskriminacije u SAD-u, sada imaju i jedan bizaran zahtjev. Na društvenim mrežama traže "eutanaziju" animiranog psa policajca.

Riječ je o psiću Chaseu, štenetu njemačkog ovčara koji u poznatom dječjem crtiću "Paw Patrol" ili "Psići u ophodnji", glumi policajca. Nezadovoljni su se građani na jadnog psića okomili nakon što su tvorci serije na Twitteru podržali prosvjede i pokret Black Lives Matter.

You know what must be done pic.twitter.com/8y8W41ehH6