Preminula muzikologinja Zdenka Kapko-Foretić

Zdenka Kapko-Foretić rođena je u Ohridu 15. listopada 1939. godine. U Zagrebu je maturirala i završila Glazbenu školu Vatroslava Lisinskog (klavir), a potom je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu diplomirala na Odsjeku za povijest glazbe. Na sveučilištu u Kölnu nastavila je studij muzikologije, povijesti umjetnosti i fonetike te je 1973. doktorirala.

Svojim je doprinosima sudjelovala u brojnim časopisima i izdanjima, među ostalim u enciklopediji Rheinische Musiker, časopisima Zvuk, Arti musices, International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, Musikgeschichte in Mittel– und Osteuropa, Technische Universität Chemnitz, 15 dana, Vijenac te u muzikološkim zbornicima Hrvatskog muzikološkog društva te Slovenskih glazbenih dneva u Ljubljani.

Bila je suradnica 3. programa Hrvatskoga radija, kao i radija Westdeutscher Rundfunk 3, Deutschlandfunk, Hessischer Rundfunk te Deutsche Welle. Prevodila je s hrvatskog na njemački. Zdenka Kapko-Foretić godinama je aktivno pratila i sudjelovala u manifestacijama i radu Hrvatskog društva skladatelja.

"Njezina će toplina, duhovitost te vedar i znatiželjan duh uistinu nedostajati u našemu društvu", poručuju iz HDS-a.

Obavijest o ispraćaju Zdenke Kapko-Foretić bit će objavljena naknadno.