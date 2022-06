Predstavljen hrvatski natjecateljski program 69. Pulskog filmskog festivala

Hrvatski je program 69. Pulskog filmskog festivala ove godine zaokružen na deset filmova. Kako je rekao umjetnički ravnatelj Festivala Pavo Marinković, hrvatski će se filmovi prikazivati ove godine u Areni kao i u Kinu Valle. A riječ je o zaista interesantnom skupu filmova gdje će festival, primjerice, otvoriti Šesti autobus Eduarda Galića. – Iako je tema za nas teška i još uvijek predmetom različitih rasprava, i vrijeme u kojem se nalazimo nije bitno drugačije, pa ovako jedan dobar i ozbiljan film doista pristaje otvaranju Pulskog festivala, kazao je Marinković. Eduard Galić jedan je od naših najiskusnijih redatelja pa je po svemu što do sada znamo o tom filmu za očekivati da će se raditi o kvalitetnom filmu o bolnoj hrvatskoj temi.

U konkurenciji se još natječu 4:2 Anđela Jurkasa, Baci se na pod Nine Violić gdje je direktor fotografije Vanja Černjul, Divljaci Darija Lonjaka, Glava velike ribe Arsena Oremovića, Illyricvm Simona Bogojevića Naratha, Nosila je rubac črleni Gorana Dukića, Punim plućima Radislava Jovanova Gonza, Stric Andrije Mardešića i Davida Kapca te Zbornica Sonje Tarokić. Ranije je već bilo objavljivano a u ovom mediju bio je i intervju s austrijskim oscarovcem Stefanom Ruzowitzkyim a uz njega u žiriju će još sjediti i prošlogodišnji dobitnik Velike zlatne arene Zrinko Ogresta, glumica Marija Škaričić, kritičarka lista Variety i selektorica festivala u Palm Springsu Alissa Simon te montažer Miran Miošić.

- Svima onima koji su svoje filmove snimili i završili u vrlo neizvjesnim i opterećujućim uvjetima pandemije valja čestitati. A upravo tako su nastajali svi hrvatski filmovi koje ćemo ove godine prikazati u Puli. Većinu njih domaća javnost, a time naravno i zahvalna pulska publika, još nije vidjela. Pokušali smo sastaviti najbolji mogući program te napraviti pošten balans, vodeći računa o komunikativnosti filmova, relevantnosti tema, a istovremeno poštujući estetske parametre. Ovo je, rekao bih i godina zrelih debitanata od kojih su neki respektabilni umjetnici kojima režija igranog filma nije primarna profesija što ovogodišnji festival čini posebnim. Noćna mora ovogodišnjeg pulskog festivala je i raspored slotova u Areni, jer je jako teško pomiriti očekivanja publike, samih autora te vlastiti ukus, izjava ja Pave Marinkovića povodom predstavljanja hrvatskog programa ovogodišnjeg Pulskog festival gdje je dodao i kako je svih deset filmova snimljeno upravo u vrijeme pandemije.

- Osim u Areni, Kinu Valli Istarskom narodnom kazalištu i na Kaštelu, projekcije hrvatskih i međunarodnih filmova očekuju posjetitelje i filmske profesionalce ovogodišnjeg 69. Pulskog filmskog festivala i na plaži Ambrela, na ležaljkama uz more, na magičnom otočju Brijuni te u Rovinju i Poreču. Hrvatski filmaši imat će priliku predstaviti svoje najnovije filmove, ali i one u nastanku, brojnim važnim međunarodnim sales agentima, novinarima, predstavnicima filmskih festivala, producentima i drugim filmskim profesionalcima. Do Festivala nas dijeli još samo 43 dana: filmovi pristižu sa svih strana Europe, prevode se filmski dijalozi, uređuju se tekstovi, slažu se rasporedi, rezerviraju se sobe, lijepe se plakati, angažiraju se razni vanjski suradnici poput voditelja razgovora i programa, voditelja lokacija, tajnica ocjenjivačkih sudova, blagajnica, vozača, uskoro će se objaviti prijave za volontere itd. Atmosfera u našem radnom kolektivu iznimno je dinamična i uzbudljiva, posebice stoga što se Festival, nakon dvije godine, održava u uvjetima koje ne nameću epidemiološke mjere, riječi su Tanje Miličić, ravnateljice javne ustanove Pula film festival. Pulski filmski festival počinje 16. i traje do 24. srpnja.