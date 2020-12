Predstava se vraća u Tunel Grič čim to korona dozvoli

Izlazeći s pretpremijere nove Gavelline predstave "Obavezan smjer", a riječ je o atorskom projektu Enesa Vejzovića, razgovarali smo o čudnim novonormalnim okolnostima u kojima živimo, ali na sreću i još uvijek idemo u kazalište. Tom je prilikom Enes rekao:"Čudo je da smo ovo uopće uspjeli postaviti, jer da se jedan čovjek razbolio..."

Izgleda da nas je korona čula!

Nakon te prve izvedbe za publiku stigla je vijest da je jedan od članova tehničke ekipe predstave pozitivan na koronavirus. Kako se predstava igra u Tunelu Grič, a iako je oboljeli kolega tamo nije bio još od srijede, u Gavelli su, nadasve odgovorno, odlučili otkazati subotnju premijeru i izvedbu najavljenu za nedjelju, zbog sigurnosti svih glumaca, ali i publike. Iz kazališta poručuju da će se vratiti u Tunel Grič čim to bude moguće, a preporuka glasi: svakako pogledajte ovu predstavu koja na inovativni način progovara o strahovima, pa i paranoji, u kojima danas živimo.

Enes Vejzović je autor koncepta, teksta i režije, a on je "Obavezan smjer" nazvao "dramskom instalacijom". Publika u Tunel ulazi u grupama po troje ili četvero, te kroz tunel prolazi različite situacije i sreće različite likove, a sve ostaje tek na naznakama. No, oprez, nije ovo za one slabih živaca, jer ozračje je teško i kako se ulazi dublje u tunel postaje sve mučnije, a glumci su na dohvat ruke, te promatrač neizbježno uranja u emocije koje nude. Nisu ugodne. Baš kao što nije ni naš sadašnji život.