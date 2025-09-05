Naši Portali
koncert forevergreen

Pod vodstvom Ante Gele i Nikše Kušelja nastupit će gotovo 40 izvođača

Koncert Forevergreen
Foto: Hrvatsko narodno kazalište
VL
Autor
vecernji.hr
05.09.2025.
u 16:18

Ovogodišnji koncert Forevergreen, koji će se održati u nedjelju, 7. rujna, slavi suvremenu hrvatsku glazbu te publici donosi skladbe domaćih autora i izvođača iz posljednjih trideset godina koje su stekle status evergreena i postale dijelom kolektivne memorije

U nedjelju 7. rujna 2025. u 20 sati plato ispred Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu ponovno će postati središnjim mjestom glazbene proslave početka još jedne kazališne sezone jer HNK-a u Zagrebu, uz podršku Turističke zajednice grada Zagreba, održava koncert Forevergreen – glazbeno-scenski događaj koji okuplja umjetnike i suradnike svih ansambala HNK-a i glazbenike pod kreativnim vodstvom Ante Gele i Nikše Kušelja.

Ovogodišnji koncert pod nazivom Forevergreen slavi suvremenu hrvatsku glazbu, donoseći publici skladbe domaćih autora i izvođača iz posljednjih trideset godina koje su stekle status evergreena i postale dijelom kolektivne memorije. Cilj je stvoriti vibrantnu večer koja glazbom povezuje generacije. Na pozornici ispred Kazališta nastupit će gotovo 40 izvođača – umjetnici Drame, Opere i Baleta HNK-a, glazbenici i bend.

"Još jedno izdanje koncerta dolazi na plato ispred Kazališta, a Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu s otvorenošću ga dočekuje kao događaj koji je tijekom godina postao prepoznatljiv simbol naše povezanosti s gradom kojem pripadamo. Iza nas je sezona koja će ostati upamćena po iznimnoj umjetničkoj snazi naših ansambala, rekordnoj posjećenosti i snažnoj podršci publike. Nalazimo se i u povijesnom trenutku: obilježavamo 130 godina od otvorenja naše kazališne zgrade, a ujedno se pripremamo za jubilarnu, 165. sezonu HNK u Zagrebu. S osobitim zadovoljstvom najavljujem i otvaranje nove scene – HNK2 – kojom ćemo našim ansamblima omogućiti izvedbe na dvjema ravnopravnim pozornicama. Stoga ovaj koncert ima posebno značenje, kao zahvala za uspjehe u protekloj sezoni, ali i kao najava te poziv na zajednički korak u uzbudljivu kazališnu godinu. Pozivamo publiku da s nama krene u novu etapu umjetničkog stvaranja te od srca zahvaljujem svim umjetnicima, tehničkom i produkcijskom timu te partnerima", izjavila je intendantica zagrebačkog HNK-a dr. sc. Iva Hraste Sočo.

Koncert Forevergreen
Foto: Hrvatsko narodno kazalište

Prošlogodišnje izdanje koncerta okupilo je više od 4 tisuće posjetitelja, a i ove godine očekuje se velik odaziv publike. U slučaju kiše, koncert će se održati na pozornici Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu.

Ulaz na koncert je slobodan.

