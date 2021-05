Počinje Zagreb Book Festival: Uživo pratite panel diskusiju 'Djetinjstvo – odakle dolaziš stereotipe?'

Od danas do petka, 28. svibnja, u znaku teme "Želim tvoju priču" i projekta "Svaka priča je važna", odvijat će se Zagreb Book Festival. U sklopu sedmog izdanja ove manifestacije, održat će se nekoliko zanimljivih knjiženih događaja i panel diskusija, a neke od njih moći ćete uživo pratiti na portalu i Facebook stranici Večernjeg lista.

- Priča koju pričamo o sebi, kako drugima, tako i samima sebi preduvjet je percepcije nas samih, svijeta, odnosa i okoline. Naši nazori na svijet koji su upleteni u naše priče velikim dijelom izrastaju iz vlastitih negativnih i pozitivnih predrasuda, navode organizatori. O toj će temi promišljati kroz dvadesetak događanja, panel diskusija i razgovora na kojima će ugostiti značajne domaće i strane književnike, znanstvenike i novinare.

U sklopu ovogodišnjeg programa ugostit će i međunarodni projekt "Every Story Matters - making books more inclusive" koji se bavi osvješćivanjem uloge književnosti, posebno one za djecu i mlade, u izgradnji otvorenog demokratskog društva.

Festival će se tako održati u "hibridnom izdanju" koje podrazumijeva i fizičke i online aktivnosti. Danas od 18.30 na portalu i Facebook stranici Večernjeg lista možete uživo pratiti panel diskusiju "Djetinjstvo – odakle dolaziš stereotipe?". U njoj će sudjelovati Sena Puhovski, Monika Herceg i Dino Pešut, a moderirat će je Morana Kasapović.

Sve detalje o Zagreb Book Festivalu i programu možete pronaći ovdje.