Pernar 'cinka' transrodne, dok Grammy i Brit Awards uvode transrodne kategorije

Dok domaći političar Ivan Pernar “cinka” i prijavljuje transrodne državljane Republike Hrvatske u Zambiji koji žele posvojiti djecu, nagrade Grammy i Brit Awards uvode transrodne kategorije. Još je to jedan primjer koliko neki ne osluškuju trendove u svijetu i uz “klečavce” na trgu čine štetu manjinskim skupinama. Kako vidimo posljednjih dana, Sam Smith su s pjesmom “i’m Not Here To Make Friends” stekli sasvim dovoljan boj neprijatelja, ali to su vjerojatno pretpostavljali, ako ne i priželjkivali.



Namjerno pišem “oni”, jer od 2019. Sam Smith se po egidi transseksualnosti više ne smatra muškarcem, želi da im se obraća s “oni”, pa je red poštovati tu odluku. Uostalom, nedavna dodjela nagrada Grammy završila je skandalom na društvenim mrežama, kad su poklonici kritizirali novinara AP-a (Associated Pressa, nije Andrej Plenković) koji je koristio stari ziheraški termin “on”.