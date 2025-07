'Paški troplet' okuplja pjesnike iz svih dijelova svijeta: Od New Yorka, Gradišća, Australije, Njemačke, Kanade...

"Jošuino drvo"

Osobna knjiga proznih zapisa potaknutih svetim gradom i njegovom poviješću

Putujući Svetom Zemljom od Galileje do Nazareta, te hodajući Jeruzalemom, Nebojša Lujanović stapa vrijeme, događaje i prostore – one davne otprije više od dvije tisuće godina do ovih nedavnih, kako u zemlji izraelskoj tako i u Bosni. "Jošuino drvo" duboko je kontemplativna knjiga u kojoj se stapaju filozofija i religija s književnošću, u kojoj opće i osobno postaju jedno