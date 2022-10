Odrastanje u Irskoj naučilo me da je religija samo još jedan alat kojim se stvaraju razlike među ljudima

Bio je Julije Cezar i Kralj iza Zida, čarobnjak i špijun, romantični junak i mutantski zlikovac. Teško bi bilo danas pronaći glumca koji je, i na velikom platnu i malom ekranu i na kazališnim daskama, tako fantastično oživio toliki broj različitih likova. On je irski glumac Ciarán Hinds, koji je upravo stigao u Hrvatsku, gdje će u Samoboru sa Stephenom Warbeckom na International Sound & Film Music Festivalu promovirati Warbeckovov redateljski debi "The Man in the Hat", u kojem tumači naslovnu ulogu. Hinds je jedan od onih glumaca čije ime nam možda neće na prvu zazvoniti u glavi, ali čije lice nepogrešivo prepoznajemo u trenu – i to mu sasvim odgovara. Nikada nije htio biti zvijezda niti se takvim doima. Odmjeren je, duhovit, topao i iskren, čovjek istinski zaljubljen u svoj posao, i kada u kazalištima radi za "crkavicu" i kada se šeta crvenim tepihom s nominacijom za Oscara u hit filmu "Belfast" Kennetha Branagha.