Obilježeno 700 godina od smrti Dantea Alighierija

25. ožujka dan je obilježavanja 700 godina od smrti velikana talijanske književnosti Dante Alighierija. Talijanski institut za kulturu u suradnji s Talijanskom ambasadom i Filozofskim fakultetom organizirao je svečanost u čast veličanstvenom autoru.

U intimnom atmosferi Talijanskog Instituta za kulturu, uvodne govore dali su Nj.E. g. Pierfrancesco Sacco, veleposlanik Italije,

Monica Priante, predsjednica Udruge Dante Alighieri Zagreb i Morana Čale red.prof. na Odsjeku za talijanistiku, FFZG.

- Riječ je o velikanu koji zapravo nikada neće umrijeti jer sa svakim novim naraštajem on ponovno oživljava. To je naime odlika samo velikih klasika, jer njihova dijela govore o pitanjima ljudskog postojanja uopće. Svaka nova generacija od djece do književnih stručnjaka, u njegovom dijelu nalaze neki novi izazov i interpretaciju - kazao je Nj.E. g. Pierfrancesco Sacco, veleposlanik Italije.

Uzvanici su imali priliku i čuti V. Pjevanje Pakla Božanstvene komedije i to na talijanskom i hrvatskom jeziku. Poznati talijanski glumac, na našim prostorima znan po ulozi u popularnoj seriji Čarolija, Giuseppe Pambieri dočarao je atmosferu Danteovog djela čitajući pjevanje na talijanskom jeziku. Hrvatsku verziju Pjevanja prezentirao je poznati glumac, pripadnik ansambla Kerempuh, Tarik Filipović.

Foto: Talijanski institut za kulturu u Zagrebu

Atmosferu svečanosti posvećenoj Danteu dočarao je i muzički duo, Marcello Mottadelli na klaviru i Antonio Pirrotta na rogu.

Ovom prigodom izloženi su i nagrađeni radovi učenika zadarskih osnovnih škola s prethodnih natječaja posvećenim Danteu, a ujedno je najavljen i novi natječaj za 2021. godinu.

Ispred najstarije zagrebačke ljekarne smještene na Gornjem Gradu, glumac Giuseppe Pambieri čitao je XXXI Pjevanje Raja za polaznike privatne Umjetničke gimnazije. U navedenom pjevanju se spominje i Hrvatska, a je lokacija događaja izabrana namjerno jer se smatra da je Danteov praunuk, ljekarnik Nicolo Alighieri, nekoć bio zaposlenik u spomenutoj ljekarni.

Foto: Talijanski institut za kulturu u Zagrebu

Snimljeni video sadžraj jučerašnjih svečanosti dostupan je na službenoj FB stranici Talijanskog instituta za kulturu u Zagrebu: https://iiczagabria.esteri.it/iic_zagabria/it/