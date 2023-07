Nova sezona 'Black Mirrora' ima tek dvije vrhunske epzode

Kada je serija "Black Mirror" 2011. debitirala na britanskoj TV postaji Channel 4, bila je zaista nešto novo. Podsjetimo da je u prvoj epizodi nazvanoj "Nacionalna himna" britanski premijer morao spolno općiti sa svinjom kako bi iz ruku otmičara spasio voljenu princezu. Britanci su bili šokirani, ali i oduševljeni. Dobili smo novi hit, seriju koja govori o distopijskoj budućnosti, ali i našoj opsjednutosti tehnologijom. Sve ono što nam je kreator Charlie Brooker prezentirao proteklih 12 godina itekako je moguće, a na nama je hoće li nas to brinuti ili ne. Brooker je sam najbolje opisao naslov serije:

– Crno ogledalo iz naslova ono je koje ćete pronaći na svakom zidu, na svakom stolu, na dlanu svake ruke: hladni, sjajni ekran TV-a, monitora, pametnog telefona. Buljiš u njega očekujući da vidiš sebe i nalaziš samo ponor koji bi mogao biti tvoj odraz filtriran kroz tehnologiju. Naši ekrani: tamni i prazni. Mi sami: isto.

Premda se najčešće govori o distopijskoj budućnosti, "Black Mirror" najbolje bi se mogao opisati kao znanstvenofantastična serija o opasnostima tehnologije. No i sama se tehnologija itekako promijenila, a toga je svjestan i sam Brooker. Četiri godine nakon pete sezone Brooker je osmislio šestu, koja je drukčija od svih dosadašnjih, jer prvi put koketira i s drugim žanrovima – trilerom, pa i hororom.

Prva epizoda "Joan is Awful" je i najbolja u cijeloj sezoni jer je poput originalnih epizoda okrenuta užasu tehnologije. Joan, blago depresivna voditeljica ljudskih resursa (Annie Murphy), prije spavanja s dečkom ide gledati novu seriju na "Streamberryju", platformi koja izgleda nevjerojatno slično Netflixu, domu "Black Mirrora" od 2016. No otkriva da je to dramatizacija tog dana u njezinu životu. U njemu glumi Salma Hayek Pinault (koja prvi put nakon serije "30 Rock" ima komičarsku ulogu) kao groznu verziju Joan. Svaka nova epizoda sažima događaje tog dana. Život postaje nepodnošljiv jer ljudi u stvarnom životu pretpostavljaju da je užasna Joanina osobnost njezina, njezine su tajne otkrivene svima, a sloj noćne more slaže se sve do raspleta.

Druga epizoda "Loch Henry" snimljena je poput true crime dokumentarca. U fokusu je par koji je krenuo snimiti dokumentarac o serijskom ubojici koji je bio aktivan u malom škotskom gradu. Iako epizoda ima potencijala, odvija se presporo prema očitom obratu, a zatim nastavlja, samo kako bi Brooker mogao doista iznijeti svoje mišljenje o tome tko zapravo ima koristi od ove vrste zabave.

Najduža epizoda "Beyond the Sea" pomalo je razočarala, premda u njoj glume i najpoznatiji glumci Aaron Paul, Josha Hartnett i Kate Mara. Smještena u alternativnu verziju 1969. gdje su prvi astronauti povezani s replikama robota samih sebe kako bi im se omogućilo da ostanu u kontaktu s voljenima, epizoda je imala potencijal da bude istraživanje izolacije i identiteta. Umjesto toga, to je samo umorna priča s nerazvijenim likovima i bez interesa za bilo što osim muške boli i patnje.

Vjerojatno najslabija epizoda je "Mazy Day", smještena u 2006. godinu. Epizoda prati Bo (Zazie Beetz iz Atlante), fotografkinju koja dovodi u pitanje očigledan negativan utjecaj koji njezin rad ima na slavne osobe koje prati, ali ne može odoljeti velikoj plaći ponuđenoj da fotografira nestalu starletu Mazey Day (Clara Rugaard). Na kraju se dogodi horor plot twist, a sve kako bi Brooker pokazao paparazze kao nenormalne osobe koje riskiraju i vlastiti život zbog dobrih snimki. A to uopće nije tako.

Sezona bi prešla u totalno razočaranje da, osim odlične prve, nije tu i jednako dobra zadnja epizoda "Demon 79". Brooker je već prije najavio zaokret u serijalu, a ova je epizoda donijela još više humora, ali i trilera. Glavni lik je tiha prodavačica cipela (Anjana Vasan) koja je okružena otvorenim antiimigrantskim neprijateljstvom u sjevernoj Engleskoj 1979. godine. No slučajno oslobodi duha koji joj kaže da mora ubiti troje ljudi ili će na Zemlju doći pakao. Paapa Essiedu odličan je kao njezin disko-bajkoviti vodič i mučitelj, a epizoda zaista dobro miješa emocije, horor i humor, do pomalo neočekivanog kraja.

Sve u svemu, šesta sezona "Crnog ogledala" ima više loših epizoda nego onih dobrih, no "Joan is Awful" i "Demon 79" dižu je iznad prosjeka. Nisu te epizode poput "San Junipero", "White Christmas" ili "Hang The DJ", no svakako ih preporučujemo pogledati.